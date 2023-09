« C’est assez émouvant, je ne sais pas quoi dire. C’est impressionnant le côté père esthète, tous les objets, on n’imagine pas quelqu’un qui vit là. » Julien a du mal à trouver les mots. Le trentenaire et fan de Serge Gainsbourg depuis son adolescence sort tout juste, ce mercredi midi, de la Maison et du musée Gainsbourg qui ont ouvert leurs portes au public rue de Verneuil, à Paris. Julien a pu découvrir la demeure de l’auteur de Je t’aime moi non plus, en immersion sonore, guidée par la voix de Charlotte racontant ses souvenirs d’enfance des années 1970 jusqu’à la mort de son père, en 1991.

« On a presque l’impression de déranger »

Trente-deux ans après la mort du chanteur, les fans peuvent désormais déambuler dans les six pièces de l’antre sombre et bohème de Serge, devant lequel ils se pressaient ce mercredi. Parmi eux, Edouard. Sa visite a eu « un côté madeleine de Proust » : « Il y a des éléments de ma jeunesse que je retrouve, la boîte de Smarties, un décodeur canal plus, ça m’a rappelé des souvenirs de ma propre jeunesse, la visite, c’est un peu une thérapie. » Un vrai voyage dans le temps pour Edouard, né en 1984, qui a aussi adoré entrer « dans l’intimité » de Serge Gainsbourg : « en fait, on a presque l’impression de déranger. »

La Maison Gainsbourg présente deux sites distincts rue de Verneuil à Paris (7e) : la maison historique de Serge Gainsbourg au 5 bis et un musée retraçant la vie et la carrière de l’artiste au numéro 14. 20 Minutes était là, le 13 septembre, pour un premier coup d’œil privilégié avant l’ouverture au public. On y a découvert deux parcours : « Maison et musée » (25 euros l’entrée) et « Musée seul » (12 euros).

Maison historique de Serge Gainsbourg, 5 bis, rue de verneuil, Paris. - Alexis Raimbault

Ce mercredi, Sébastien sortait du musée avec sa femme, quand 20 Minutes est venu à sa rencontre. Les deux fans de Gainsbourg ont pris le parcours « Maison et musée » : « Un univers qui interpelle immédiatement parce qu’il mêle l’intimité de la sphère familiale et celle du travail et de l’inspiration. » Alors, c’était comment chez Serge ? « On en sort un peu vulnérable et faillible, parce qu’on est percuté par la puissance du lieu et la puissance du propos de Charlotte Gainsbourg. C’est une mise en abîme très forte », résume le trentenaire, impressionné. « Je trouve que le musée est un vrai prolongement, ça fonctionne très bien », termine Sébastien.

La visite du musée dure d’ailleurs approximativement une heure. Les amateurs du chanteur ont l’occasion de découvrir des objets retraçant la carrière artistique de Serge Gainsbourg. « C’est très riche aussi, c’est plus sur tout ce qui est carrière artistique, sur la musique, le cinéma, l’évolution, les influences de Gainsbourg », détaille Nathalie.

Intérieur du musée Gainsbourg. - Alexis Raimbault

Le parcours permanent propose en effet une plongée dans l’univers de Gainsbourg en huit chapitres chronologiques. Regroupant près de 450 objets originaux : manuscrits, œuvres et objets emblématiques ou encore vêtements et bijoux ayant appartenu au chanteur. « Il y a très peu de monde donc c’est très agréable, on ne se sent pas du tout dans un musée. C’est pratiquement une expérience individuelle, c’est très très chouette », conclut Nathalie, décidément conquise.

Librairie-boutique et Gainsbarre

Il est vrai que la visite de la Maison et du musée se fait en petit comité, ainsi on se retrouve seul (ou presque) durant cette immersion dans les années 1980. Et à la sortie de cette visite intense, 20 Minutes a croisé beaucoup de visiteurs émus. Certains, à la librairie-boutique ou au Gainsbarre (café la journée se transformant en piano-bar en soirée), ont refusé poliment de commenter le moment, ne sachant, à chaud, « pas trouver les mots ».

A noter que côté visites, c’est complet jusqu’à la fin de l’année pour le duo « Maison et musée ». Les fans devront donc patienter jusqu’à l’année prochaine pour visiter l’antre de Serge Gainsbourg. Des places sont encore disponibles pour visiter le musée.