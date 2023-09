Naples, Barcelone, Rome, Tokyo… Il faut descendre bien loin dans le classement des meilleures pizzerias du monde 2023 pour trouver une Française. C’est à la 53e place qu’on retrouve IMperfetto, un restaurant tenu par le chef napolitain, Tonino Cogliano, dans la banlieue ouest de Paris, à Puteaux.

C’est 50toppizza.it, un site très influent dans le petit monde de la pizza, qui classe les pizzerias, les pizzaïolos et les produits pour confectionner des pizzas qui a procédé à ce top. En 2022, Peppe Pizzeria, basé dans le 20e arrondissement à Paris, avait décroché la 3e place du podium, et la 1re place en Europe. Le restaurant de Peppe Cutraro ne figure même pas dans le top 100 cette année. A noter en revanche, la 91e place de Guillaume Grasso dont le restaurant situé dans le 15e arrondissement, était l’an dernier classé… 88e.

A la tête de ce classement, on retrouve pour 2023, Diego Vitagliano Pizzeria, à Naples, qui décroche le titre, suivi de Masanielli à Caserta, toujours en Italie et de Una Pizza Napoletana à New York. Et concernant le top 50 européen, hors Italie, quatre établissements français figurent dans les meilleurs : IMperfetto et Guillaume Grasso, respectivement 11e et 21e, ainsi que La Manifattura, 30e, et Dalmata, 44e, deux restaurants situés dans la capitale française.