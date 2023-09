Des eaux toutes vertes, voilà qui pourrait faire un joli tableau, si ce n’était le danger qui accompagne cette drôle de couleur fluo. Au lac de Saint-Mandé, situé dans le bois de Vincennes à Paris, les eaux ont changé d’aspect ces dernières semaines sous l’effet probable des cyanobactéries, de même qu’au lac de Daumesnil. Il s’agit là d’une pollution dangereuse pour les humains et les animaux, alertent des riverains et une association, qui demandent à la mairie de mettre un panneau d’information.

C’est Denise (son prénom a été changé, de peur selon elle de « représailles »), une promeneuse passionnée de nature et qui fait de la photo animalière, qui a sonné l’alarme en premier, au mois d’août. Sur son chemin, elle a vu ces bactéries tueuses de chiens proliférer dans l’eau, au point de les recouvrir complètement. Chez l’humain, elles peuvent provoquer diarrhées et vomissements, une irritation de la peau, du nez ou de la gorge, de la fièvre, si on entre en contact avec l’eau infestée. Aussi Denise prévient-elle rapidement un responsable du bois de Vincennes, le 4 août, ainsi qu’un jardinier sur place.

Des travaux qui tarissent les lacs

Plus d’un mois plus tard, les bactéries sont toujours là, mais aucune information n’a été diffusée, et Denise s’en émeut : « Je considère qu’il doit y avoir une information sur les risques sanitaires car les gens ne savent pas. J’ai vu des nounous faire barboter des petits dans l’eau. Je vois aussi des enfants qui vont chercher de l’eau pour faire des pâtés de sable. », s’inquiète la promeneuse.

En cause selon elle : l’arrivée d’eau au lac de Saint-Mandé « coupée depuis trois semaines ». Dans une réponse à un courrier daté du mois de juillet, le Chef de la Division du Bois de Vincennes explique que « suite à des travaux sur le réseau d’eau non potable de la Ville de Paris qui alimente les lacs et rivières du bois de Vincennes » il y aurait « une réduction des capacités d’approvisionnement des lacs et rivières du bois de Vincennes ». Or, il est notoire que les cyanobactéries se développent lorsque les cours d’eau sont au plus bas.

Des oiseaux se baignent dans les eaux polluées. - Promeneuse

« Conséquence du dérèglement climatique »

Le 5 septembre dernier, Marie-Noëlle Bernard, du Groupe National de Surveillance des Arbres, alerte la Division du Bois de Vincennes : « Il est évident qu’il y a urgence sanitaire », fait-elle remarquer. Mais toujours pas d’information aux riverains et riveraines.

Contactée, la mairie du 12e affirme que la pollution aux cyanobactéries serait due aux « fortes chaleurs de ces dernières semaines » qui auraient « entraîné une augmentation de la température des plans d’eau du bois de Vincennes propice au développement de cyanobactéries ». « Ce n’est aucunement lié à des choix d’entretien ou de gestion de ces plans d’eau mais bien une conséquence du dérèglement climatique », se défend-elle. Selon plusieurs chercheurs et chercheuses contactés par 20 Minutes lors d’un précédent article, « le taux de division des cyanobactéries augmente avec la température. Mais la température à elle seule ne suffit. »

Eau de Paris a effectué des prélèvements jeudi dernier, selon nos informations. « Les services font preuve d’une vigilance extrême dans l’attente des résultats », explique la mairie du 12e, qui se veut rassurante : « La situation écologique des plans d’eau est suivie de très près par les agents du bois de Vincennes et par les associations de protection des milieux aquatiques. Aucune mortalité de poissons, d‘oiseaux ou d’autres animaux n’est constatée. » « Que des mensonges », rétorque le GNSA, qui affirme avoir recueilli des témoignages concernant la mort de deux oies et de plusieurs poissons et met en cause la gestion du lac.