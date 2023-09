« Oui, il y aura un enseignant devant chaque élève », promettait Gabriel Attal, le nouveau ministre de l’Education, peu avant la rentrée scolaire. Force est de constater que cette promesse n’est pas tenue, d’après une enquête du syndicat Snes-FSU sur près de 508 collèges et lycées.

Il manque au moins un professeur ou une professeure dans près de la moitié des établissements en France, mais c’est dans l’académie de Créteil, soit en Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne, que la situation est la plus critique, avec 60 % des collèges et lycées touchés au 7 septembre. L’académie de Versailles (Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine et Val-d’Oise) est également très touchée, avec 59 % d’établissements présentant des manques. Les matières les plus touchées sont les lettres modernes, l’anglais, les mathématiques ou encore les sciences de l’ingénieur.

« L’Education nationale bricole »

« Le choc d’attractivité n’a pas eu lieu ! », déplore le Snes-FSU, alors que cette année plus de 3.100 postes n’ont pas été pourvus aux concours enseignants dans le pays. Pour résoudre la crise des vocations, l’exécutif a proposé une sorte de pacte avec les profs qui prévoit de nouvelles hausses de salaire en contrepartie de nouvelles tâches notamment pour effectuer des remplacements de courte durée.

« L’Education nationale bricole : il y a des petites annonces qui circulent sur Facebook ou via Pôle emploi pour recruter des professeurs, c’est n’importe quoi », regrette Sophie Vénétitay, secrétaire générale du Snes-FSU, déplorant « des trous dans les emplois du temps de milliers d’élèves », un « scandale » selon elle. « C’est toujours et encore la rentrée de la pénurie », a-t-elle commenté. « Comment peut-on accepter qu’en 2023 on ne soit pas capable d’assurer la rentrée pour tous les élèves avec des profs formés ? », s’interroge la syndicaliste.