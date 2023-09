Alors que le mercure est grimpé cette semaine à Paris à plus de 35 °C, qui peut accepter de voir les grands arbres de son quartier partir en fumée ? Un projet de construction de crèche dans le 19e arrondissement de la capitale suscite la mobilisation de nombreux riverains et d’élus écologistes. « Oui à la crèche et aux logements intergénérationnels, mais pas sans les arbres ! » est-il écrit dans le texte de la pétition lancée le 10 juin dernier par des riverains et riveraines, qui rassemblait près de 1.900 signatures ce lundi 11 septembre.

Le projet auquel s’opposent les riverains prévoit la reconstruction de la crèche, bâtie dans les années 1960 et pas rénovée depuis les années 1980, sur l’espace vert de l’autre côté de la rue, actuellement à l’abri de 12 marronniers qui seraient coupés. Selon le maire du 19e, reconstruire la crèche au même emplacement priverait les habitants de 84 berceaux pendant des mois ou des années, dans un endroit qui en manque cruellement. « On est sur un des quartiers les plus déficitaires de Paris », explique François Dagnaud à 20 Minutes.

« Le projet actuel est suspendu »

Mais les riverains et riveraines ne l’entendent pas ainsi. Pour protester, ils ont organisé une manifestation qui a rassemblé près de 200 personnes samedi dernier, selon l’AFP. A leurs côtés, des élus de la majorité, dont David Belliard, l’adjoint à la maire de Paris chargé de la transformation de l’espace public, venu défendre « un nouveau modèle d’urbanisme où les arbres ont leur place ». « Nous faisons partie de cette majorité mais cette mobilisation nous aide à faire pression » sur ces sujets, a abondé auprès de l’AFP la présidente du groupe écologiste au Conseil de Paris, Fatoumata Koné.

Le maire du 19e arrondissement se veut toutefois rassurant. Il explique que « le projet actuel est suspendu » et que ses équipes sont « en train de travailler pour construire une solution qui permette de tenir les deux exigences : sauver les arbres et faire cette crèche ». François Dagnaud ajoute : « Aujourd’hui, opposer arbres et enfants, ça ne peut mener qu’à une impasse ». Mais le maire prévient aussi que les solutions proposées par le collectif de riverains n’apparaissent à ce stade pas réalisables et qu’il n’y a pas « de solution parfaite ». « On ne va pas mettre les bébés dans des préfabriqués. Il faut trouver une façon de dépasser cela et de concilier les deux exigences », conclut le maire.