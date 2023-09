Il fait chaud, très chaud à Paris. Alors que les températures dépassent les 30 degrés depuis le début de la semaine et y ont atteint 35,1 degrés vendredi dans l’après-midi, un record depuis le début de l’été et même de l’année, selon le météorologiste Guillaume Séchet, la Ville de Paris a décidé d’activer son « plan canicule niveau 3 ».

Tous les Parisiens et Parisiennes pourront bénéficier de plus de piscines ouvertes en soirée, sept proposant des horaires élargis jusqu’à 22 heures samedi soir, en plus de celles déjà ouvertes en soirée. Vingt grands parcs parisiens seront ouverts jusqu’à minuit pendant toute la durée de l’épisode caniculaire et des dizaines de brumisateurs sont déployés dans les espaces verts.

« Carte des îlots de fraîcheur »

Ce plan concerne en premier lieu les personnes vulnérables, âgées ou malades, inscrites sur un fichier dédié. Elles sont « contactées par téléphone afin de prendre des nouvelles de leur état de santé, évaluer leurs besoins et rappeler les mesures préventives face à la chaleur », explique la mairie, qui ajoute qu’un travailleur social « pourra également se rendre sur place si nécessaire ». Des salles rafraîchies sont mises à disposition « tous les jours de 14 heures à 18 heures », explique la mairie, qui propose sur son site une « carte des îlots de fraîcheur ».

Les personnes sans-abri font aussi l’objet d’une vigilance accrue en période de forte chaleur, la ville précisant que les équipes de maraudes sont « renforcées » et que 5.000 gourdes vont être distribuées. Trois bains douches ouvriront jusqu’à 20 heures ce samedi.

Baisse des températures lundi

La mairie précise que les personnes âgées ou malades qui souhaiteraient être inscrites sur le fichier leur permettant d’être contactées en cas de forte chaleur (fichier Reflex) peuvent appeler le 3975 ou remplir le bulletin d’inscription en ligne.

Quatorze départements d’Île-de-France et du Centre-Val-de-Loire sont en vigilance orange canicule vendredi et samedi, un épisode de chaleur inédit si tard dans l’année. Les températures devraient rester encore élevées dimanche, « quoique possiblement en légère diminution, avant une baisse plus significative à compter de lundi », selon Météo-France.