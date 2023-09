Un poids lourd s’est embrasé sur le périphérique, au niveau de la porte d’Asnières, ce jeudi en fin d’après-midi. C’est un peu après 17 heures que le camion s’est immobilisé sur la voie de droite du boulevard périphérique alors qu’une épaisse fumée se dégageait de la cabine.

Périphérique bloqué au niveau de la porte d’Asnières. Un poids lourd s’est embrasé sur la chaussée provoquant une épaisse fumée noire visible à des kilomètres. L’origine du feu est inconnue. Une source policière nous indique que le chauffeur est indemne. #Paris @20minutes pic.twitter.com/RSUJhXLL5g — Romarik Le Dourneuf (@rledourneuf) September 7, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



La police et les sapeurs-pompiers sont intervenus rapidement pour bloquer la circulation, pour les uns, et stopper l’incendie pour les autres. L’incendie s’est rapidement propagé dans toute la cabine, carbonisant entièrement cette dernière et attaquant l’avant de la remorque pleine de marchandise.

Le chauffeur a pu sortir à temps

Heureusement, les pompiers de Paris ont réussi à circonscrire rapidement les flammes et finalement à l’éteindre à 18 heures. Une source policière sur place indique que le chauffeur a pu s’extraire à temps de son véhicule et en sort indemne. Une information confirmée par la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris.

La circulation a repris, sur une voie, et devrait mettre plusieurs heures avant d’être totalement rétablie.