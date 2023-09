« Vos crimes, nos morts. » Ce mercredi matin, à l’heure du Conseil des ministres, six militants de l’association Dernière Rénovation ont déversé de la peinture orange sur toute la place Beauvau, devant le ministère de l’Intérieur.

10:55 - 6.09.23

Place Beauvau, Paris - lieu de sortie du Conseil des ministres



6 citoyens et citoyennes soutenant Dernière Rénovation, et vêtus de t-shirts "Vos crimes, Nos morts", sont actuellement en train d'asperger la place Beauvau [1]#RésistanceCivile pic.twitter.com/XceYUzF0NA — Dernière Rénovation (@derniere_renov) September 6, 2023



« Alors que nous tirons la sonnette d’alarme, les ministres restent cloîtrés, et actent délibérément des politiques criminelles, laissant de côté la mesure la plus ambitieuse qui pourrait sauver des vies : la Rénovation Thermique. » Sur le réseau social X (ex-Twitter), l’association de « résistance civile » revendique son action coup de poing pour dénoncer l’inaction du gouvernement face au réchauffement climatique.

« Aucun acte fort […] pour la crise climatique »

« Au lendemain d’un été funeste ayant battu tous les records de température avec le mois de juillet le plus chaud enregistré depuis l’existence des relevés, et alors que la France connaît ces jours-ci une vague de chaleur tardive anormale, le président et ses ministres ne semblent pas s’alarmer », avance l’association dans un communiqué publié ce mercredi.

Pire, selon Dernière rénovation, le président et le gouvernement « rajoutent de l’huile sur le feu qui menace de tous nous consumer en prolongeant l’exploitation des deux mines à charbon françaises jusqu’en 2024 ». Une « politique de casse climatique » qui aurait coûté la vie de 33.000 personnes entre 2014 et 2022, dont 7.000, rien qu’en 2022, morts de chaleur en France.

« La France sous une vague de chaleur anormale. Aucun acte fort lors de la rentrée de la part du président ou des ministres pour la crise climatique. » À quelques pas de l’Elysée, les militants ont ensuite été interpellés par les forces de l’ordre présentes sur place.