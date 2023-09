Pierre Sidos est une figure de l’extrême droite pétainiste et nationaliste, le fondateur du mouvement Jeune Nation puis de L’Œuvre française, une organisation notoirement antisémite, négationniste, et néofasciste. Il est mort en 2020, et le groupe Les Nationalistes souhaitait lui rendre hommage au travers d’un rassemblement prévu samedi matin à Thiais (Val-de-Marne), mais la préfecture de police a mis le holà, annoncé via un tweet :

Le préfet de Police interdit un rassemblement du mouvement « Les Nationalistes » annoncé par les réseaux sociaux pour le samedi 2 septembre au cimetière de #Thiais (94). L'absence d'autorisation de la Ville de Paris et les risques de propos ou de gestes contraires aux lois de la… pic.twitter.com/2RALdtTHvw — Préfecture de Police (@prefpolice) September 1, 2023



« Rendez-vous à Paris autour de la figure du chef Pierre Sidos pour les trois ans de sa disparition », avait lancé sur son compte Instagram le groupuscule d’extrême droite. L’appel avait été relayé également sur X par son président, Yvan Benedetti, figure d’extrême droite, condamné à de multiples reprises par la justice, notamment pour négationnisme.

Yvan Benedetti avait succédé à Pierre Sidos à la tête de l’Œuvre française avant la dissolution en 2013 de ce mouvement ouvertement antisémite dans la foulée de la mort à Paris du militant d’extrême gauche Clément Méric lors d’une bagarre avec des groupuscules d’extrême droite.