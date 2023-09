C’est une boutique lumineuse, avec un auvent vert, des étalages en bois et un grand tableau noir. Une jolie boutique de produits bio où les légumes et les fruits trônent en majesté, le genre de commerces qu’on peut voir en plein cœur du 11e ou vers Gambetta à Paris, mais qui s’est implanté dans un coin beaucoup moins favorisé, sur le boulevard Mortier, en plein quartier dit « Politique de la ville ». Et pour cause : Saveurs en partage est sans doute le premier magasin en France à pratiquer ce que ses créatrices ont appelé la double tarification, qui permet à une partie des habitants et habitantes de ne payer que 30 % du prix.

« On voit des gens les larmes aux yeux, le panier rempli », raconte Ndaye Marna, 37 ans, la gérante de ce magasin et l’une des cinq femmes à l’origine du projet, qui a eu cette idée après des années de galère à solliciter l’aide alimentaire. « C’est mon vécu personnel. L’aide alimentaire ce sont des boîtes de conserve, des raviolis, des lentilles déjà faites… On nous dit qu’il faut avoir des enfants en bonne santé mais comment c’est possible si on ne prépare pas la nourriture nous-mêmes ? ».

Le prix du kilo de bananes passe à 90 centimes

Les « bénéficiaires » de Saveurs en partage reçoivent une carte de paiement qui contient environ 120 euros d’achats pour un mois pour une personne seule, et 180 pour une femme avec un enfant de moins de 14 ans. Sauf qu’elles ne paient que le tiers du prix, soit 9 euros pour le panier hebdomadaire de 30 euros. Pour la plupart ce sont des femmes seules avec enfants, même si quelques hommes aussi sont envoyés ici par les assistantes sociales. Car la sélection se fait via des travailleurs sociaux, qui octroient l’aide généralement pour quelques mois aux habitants et habitantes du 20e arrondissement - où se trouve le magasin - qui en ont le plus besoin. Le prix du kilo de bananes, affiché à 2,99 euros en magasin, passe à 90 centimes pour les heureux élus, le kilo de pommes, de 3,99 à 1,20 euro. Mais le prix réduit n’est pas affiché en boutique, pour ne pas stigmatiser les bénéficiaires.

« C’est génial ! » s’enthousiasme Natacha, qui a pu profiter de ce système entre septembre 2022 et juin 2023, et dit avoir « conscience de sa chance ». « Je suis en intérim, on travaille et trois mois après ils vous coupent le RSA. Je n’avais vraiment rien, juste de quoi payer mon loyer. J’ai pu nourrir ma fille correctement. » Elle fait partie des 26 familles sélectionnées en 2022, grâce au soutien financier des bailleurs sociaux Paris habitat et la RIVP.

« L’empowerment des femmes, ça passe aussi par l’emploi »

Outre aider celles et ceux qui n’arriveraient pas sans cela à manger sainement, Saveurs en partage a aussi créé de l’emploi pour des femmes qui n’en avaient plus depuis longtemps. C’est le cas d’Agnès Fontaine, 45 ans et six enfants, médiatrice environnementale de l’association qui soutient la boutique, et qui n’avait pas travaillé depuis seize ans. C’est le cas aussi de Mina Hassaine, qui ne travaille que le matin pour s’occuper de ses enfants le reste de la journée.

Tout a commencé en 2016 autour de rencontres de femmes qui se réunissaient tous les lundis dans un centre socioculturel. Très vite, le constat de la malbouffe quand on est pauvre s’impose aux femmes, qui décident de se bouger. Un noyau de cinq femmes ultra-motivées se constitue, qui vont se former et intégrer un incubateur de projets de l’Economie sociale et solidaire, grâce à l’association Projets 19. L’idée d’un magasin bio à tarification solidaire émerge alors.

« Je me disais '' il faut faire quelque chose '' mais sans savoir comment faire, n’ayant pas fait de longues études », commente Ndaye Marna. L’épicerie ouvre en juin 2020, en plein Covid, et Agnès Fontaine est embauchée en décembre. « Je ne pensais pas qu’on arriverait jusque-là. Ce que je n’ai pu faire pour mes enfants, j’ai pu le faire pour d’autres », lâche la gestionnaire. « L’empowerment des femmes, ça passe aussi par l’emploi », estime Marie Claire Péguet, présidente de l’association et cofondatrice du projet, pour laquelle « les coopératives de consommateurs [comme La Louve à Paris] ça ne crée pas beaucoup d’emplois ». A Saveurs en partage, ce sont quatre postes qui ont été créés, deux contrats classiques et deux contrats aidés.

Culture alimentaire

Le magasin apporte aussi un vent de fraîcheur à un quartier difficile, coincé entre la porte des Lilas et la Porte de Montreuil. « Les gens sont très contents qu’il y ait une belle boutique, et pas seulement des magasins de pauvres », juge Marie Claire Péguet. Cindy, qui vient faire ses courses ce matin dans la boutique avec ses marmots, ne dit pas le contraire, et apprécie particulièrement les légumes un peu défraîchis à prix cassés.

« Il y avait plein de fruits et légumes que je ne connaissais pas ! Et puis ça m’a rappelé qu’il y a des saisons pour les fruits et légumes », s’enthousiasme Natacha. « On essaie de démocratiser l’idée que la nature a un cycle », complète Agnès Fontaine, alors que l’association essaie de développer chez ses visiteurs et visiteuses une culture alimentaire, pour leur permettre de reprendre le pouvoir sur leur assiette. Le tarif réduit ne s’applique d’ailleurs pas sur les produits transformés, mais uniquement à une liste de produits indispensables et sains, une idée centrale de la Sécurité sociale de l’alimentation, dont s’inspire Saveurs en partage.

De gauche à droite: Ndaye Marna, Agnès Fontaine et Caroline, trois salariées de l'épicerie solidaire Saveurs en partage. - A.L.

Pas une épicerie comme les autres

Car cet endroit est bien plus qu’un magasin. « On ne pousse pas à la consommation, on n’est pas une épicerie comme les autres, il n’y a pas que du commerce dans notre magasin », dit Agnès Fontaine. On y trouve des ateliers pour savoir comment fabriquer du kéfir, des produits lactofermentés. On y organise des balades botaniques, ou des sessions de vélo blender, où l’on pratique une activité sportive… tout en mixant un jus de fruits frais !

Le lieu crée du lien social entre les habitants et habitantes, grâce à la bonne fée Agnès et son énergie débordante. « « Si une habitante me dit qu’elle se sent seule, alors on organise une causerie ! » dit celle qui milite pour la santé mentale des habitants et habitantes et grâce à qui plusieurs bénéficiaires ont trouvé du boulot.

« Une vraie politique de sécurité alimentaire »

Un des seuls bémols du système est que les gens qui bénéficient du tarif très réduit ne reviennent plus forcément par la suite acheter des produits, même s’il y a des exceptions. Car quand les familles sortent de la précarité, elles n’ont pas forcément les moyens de tripler leur budget.

« J’aimerais bien faire plus de chiffre d’affaires pour couvrir nos charges et aider plus de familles », espère Ndaye Marna. « Il nous faut plus de clients qui paient le prix affiché en magasin, c’est-à-dire le prix juste pour que tout le monde soit payé correctement », complète Agnès Fontaine. Pas facile dans un quartier pauvre, aussi Marie Claire Péguet espère que les pouvoirs publics leur « laisseront le temps » de bien s’implanter.

Plus largement, la présidente de Saveurs en partage attend du gouvernement « une vraie politique de sécurité alimentaire », pour permettre à tout le monde d’accéder au bio et à une alimentation saine et durable. L’idée en tout cas fait des émules, et une deuxième épicerie adoptant la double tarification devrait bientôt ouvrir dans le 17e arrondissement, toujours à Paris.