Vous aimiez bien louer une trottinette électrique pour vos déplacements à Paris ? Vous devrez maintenant changer vos habitudes. Depuis le 1er septembre, les 15.000 trottinettes électriques des opérateurs privés Lime, Dott et Tier ont été retirées des trottoirs de la capitale.

Cette décision fait suite à un vote populaire du 2 avril 2023, où les Parisiens ont exprimé leur souhait d’interdire ces moyens de déplacement jugés à la fois dangereux et encombrants. Ainsi, Paris est devenue la première capitale européenne à interdire complètement ces engins en libre-service.

Depuis la mi-juillet, les deux-roues ont été progressivement retirés des rues par les opérateurs. Mais que va-t-il advenir de ces trottinettes ?

« Il n’y aura pas de cimetière de trottinettes »

Afin d’éviter un « cimetière de trottinettes » , selon Hannah Landau, directrice de la communication de Lime France, chaque trottinette a été collectée, stockée et réparée pour être remise en service. Elles seront réparties dans différentes villes européennes où ces marques sont présentes.

Pour Lime, 1.500 trottinettes vertes rejoindront la métropole lilloise. « Nous avons remporté un appel d’offres avec la métropole lilloise. Nos trottinettes ne seront pas à Lille même, mais dans les 68 communes environnantes. »

Quant au reste, elles seront envoyées en Allemagne pour renouveler la flotte : « Ce sont encore nos anciens modèles qui sont disponibles en Allemagne. Les trottinettes parisiennes sont de la dernière génération, bien plus solides et durables. » Les autres seront expédiées à Londres et Copenhague pour renforcer leurs flottes respectives.

Chez Dott, le processus est similaire. Les trottinettes retirées ont été réparées, tandis que les plus endommagées ont été recyclées. L’ancienne flotte parisienne de Dott connaîtra une seconde vie à Bordeaux et à Bruxelles, répondant ainsi à une demande croissante.

Pour Tier, un tiers des trottinettes restera en Île-de-France, où elles sont toujours autorisées dans 80 villes. Les autres seront envoyées en Allemagne et en Pologne.

Même les trottinettes les plus abîmées ne sont pas perdues, explique Erwann Le Page, directeur des affaires publiques de Tier : « 97 % des pièces de nos trottinettes sont interchangeables ». Elles seront donc démantelées et recyclées.

Les vélos toujours présents

Face à cette interdiction, les opérateurs se tournent désormais vers les vélos. « En 2022, la demande de vélos à Paris a augmenté de 73 %. Nous avons donc élargi notre flotte de 7.000 à 10.000 vélos », explique la directrice de la communication de Lime.

Tier envisage également d’augmenter sa flotte de vélos si la demande est au rendez-vous et qu’un accord est trouvé avec la Mairie de Paris : « Nous pouvons envisager d’augmenter notre flotte de vélos. Mais il faut faire attention à ne pas créer chez les parisiens le même ras-le-bol que pour les trottinettes. Il faut donc trouver un équilibre ».