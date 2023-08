Samedi dernier, Nawal, une habitante du 12e arrondissement de Paris, explique sur Twitter qu’elle s’est fait piquer par des punaises de lit au cinéma UGC Bercy.

— Nawal ⚡️ (@Nawal_) August 26, 2023



Contactée par le journal Le Parisien, elle explique être une habituée de ce cinéma, se rendant régulièrement dans cet endroit depuis plus de vingt ans. Jusqu’au 17 août, le jour où elle affirme s’être fait piquer par des punaises de lit lors d’une séance.

« J’avais le dos et les bras couverts de piqûres », témoigne Nawal. « Pendant les jours qui ont suivi, je me grattais au sang, je ne dormais pas de la nuit. » Elle s’est alors rendue sur place pour en savoir plus, les employés lui confirmant la présence de ces insectes parasites dans les salles du cinéma. Une employée confirme au Parisien que des signalements ont été faits et que les salles concernées sont traitées.

« Totalement irresponsables »

— Nawal ⚡️ (@Nawal_) August 26, 2023



D’autres personnes ont partagé le même problème sur Nextdoor, un site Internet où les habitants des quartiers peuvent échanger des informations. Nawal explique qu’elle a dû faire appel à un expert pour éliminer les punaises de lit infestant son domicile, le devis est estimé à 450 euros minimum. De plus, le cinéma ne lui a pas proposé de la dédommager pour les frais de traitement ou pour son abonnement annuel, mais lui a proposé une place offerte. Elle a expliqué au Parisien ne pas vouloir remettre les pieds dans une salle de cinéma pour le moment. « Pour moi, c’est trop tard, mais je ne veux pas que ça arrive à d’autres personnes » a-t-elle conclu dans un tweet. Le cinéma n’a pas répondu à nos sollicitations.