Ils et elles sont revenues ! Les touristes bien sûr, celles et ceux qui avaient déserté la région Ile-de-France pendant la crise sanitaire, et encore après. En plus des Français, Américains, Européens, Brésiliens et Chinois sont venus admirer la Tour Eiffel ou visiter l’un des sites de la région lors de ce premier semestre 2023, note la région Ile-de-France dans un communiqué de presse, en qualifiant ce début d’année de « remarquable ».

Au global, 21,5 millions de touristes ont choisi la destination, une augmentation de 17 % par rapport à la même période en 2022. Cela correspond à 16,4 millions d’arrivées hôtelières, à comparer avec les 17,3 millions du premier semestre 2019, et avec la catastrophe économique de 2020.

400.000 visiteurs au Bourget

Dans le détail, il s’agit d’abord de touristes de l’Hexagone (11,8 millions, cocorico) puis de touristes internationaux (9,7 millions), qui ont rapporté un beau pactole de 9,5 milliards d’euros, soit + 27 % par rapport à la même période en 2022. Les grands évènements auront drainé du monde, parmi lesquels au top du top le Salon international de l’aéronautique et de l’espace (400.000 visiteurs, un record) ou les concerts de Beyoncé et d’Harry Styles, capables de rameuter l’équivalent d’une ville moyenne à eux seuls (respectivement 60.000 et 70.000).

Le mois de septembre devrait charrier son lot de visiteurs et de visiteuses, avec notamment la Coupe du monde de rugby : près de 450.000 visiteurs internationaux sont attendus.