Le Pass Navigo disponible dans l’Iphone en 2024

Presque aussi attendu que l’Iphone 15. Selon une information du média L’Informé, dont 20 Minutes a eu confirmation, les utilisateurs d’Iphone pourront bientôt disposer de leur pass Navigo dématérialisé dans leur smartphone. Une innovation disponible depuis plusieurs mois sur les smartphones Android.

Île-de-France Mobilités (IDFM), l’autorité des transports franciliens, et Apple ont trouvé la bonne formule qui devrait être mise en place début 2024. Le contrat signé en février 2022 avait fait tiquer la préfecture d’Île-de-France, au point qu’un recours avait été déposé en raison de certaines annexes rédigées en anglais. Ces dernières traduites en français, le recours a été retiré et la voie est libre entre IDFM et Apple.

Disponible dans l’application Cartes

S’il était déjà possible de recharger son pass Navigo via son smartphone, ces derniers, grâce à la technologie NFC, pourront également faire office de carte de transport par simple passage à proximité des bornes.

Selon L’Informé, le pass Navigo devrait même pouvoir être directement téléchargeable via l’application Cartes, qui regroupe les cartes bancaires et autres cartes de fidélité des utilisateurs.