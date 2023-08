Une vaste opération de démoustication va avoir lieu à Paris cette nuit, selon l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France (ARS) contactée par 20 Minutes, confirmant une information de la radio RTL. C’est une première dans la capitale, qui fait suite à un cas de dengue importé et lié au moustique tigre.

L’opération, qui doit débuter ce mercredi 30 août au soir dans le 13e arrondissement, consiste à pulvériser de l’insecticide dans une zone de 150 mètres de diamètre autour du lieu infesté.

D’autres départements d’Ile-de-France concernés

Selon les informations de RTL, une autre opération de démoustication aura lieu jeudi soir à Colombes, dans les Hauts-de-Seine. Dans ce même département, la maire de Châtillon a saisi l’ARS. En Seine-et-Marne, deux communes sont classées comme colonisées par l’espèce, Brie-Comte-Robert et Champagne-sur-Seine, et 13 cas de dengue ont été signalés dans le département, selon La République de Seine-et-Marne.

Le moustique Aedes albopictus, autrement appelé moustique-tigre et implanté en France métropolitaine depuis 2004, n’a cessé de s’étendre sur le territoire. Pour limiter le risque de transmission des arbovirus qu’il peut propager (dengue, chikungunya et Zika), une surveillance des cas, importés et autochtones, est mise en place depuis 2006.

Malgré la surveillance, la situation épidémiologique vis-à-vis de la dengue en France métropolitaine a été « exceptionnelle en 2022 », selon Santé publique France.