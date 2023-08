C’est une note salée que les propriétaires parisiens s’apprêtent à payer. La taxe foncière 2023 débarque, et son montant augmente de 52 % à Paris. Cette hausse fait suite à l’annonce début novembre 2022 de la maire de Paris, Anne Hidalgo, de faire passer son taux de 13,5 % à 20,5 % « pour garder les services publics et accélérer la transformation écologique ».

Dérèglement climatique, crise énergétique et inflation touchent toutes les villes. L’État refuse d’être à leurs côtés. Pour garder les services publics et accélérer la transformation écologique, nous n'avons d'autre choix que d’augmenter la taxe foncière.



Mon message ⤵️ pic.twitter.com/d5NU6acG2U — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) November 7, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



La maire de Paris avait pourtant promis en pleine campagne électorale en février 2020 qu’il n’y aurait « aucune augmentation d’impôt ». Mais face à l’inflation et au refus de l’Etat de faire contribuer davantage les propriétaires de résidences secondaires ou d’augmenter la taxe de séjour pour les palaces et autres hôtels de luxe, la maire s’est dite confrontée à un « choix politique », arguant que la taxe de séjour à Paris est « la plus basse de France », à « 13,5 % contre 41,6 % en moyenne dans les grandes villes françaises ».

Propriétaires en difficulté exemptés, ou pour la rénovation énergétique

Sont exemptés cependant les propriétaires qui auront investi entre 2020 et 2026 dans la rénovation thermique de leur appartement et ceux « rencontrant des difficultés économiques » et titulaires d’allocations de solidarité (Aspa, ASI, AAH).

Il n’empêche que cette hausse est le record de France, et que partout ailleurs, la hausse est en moyenne de 1,7 %, comme l’a calculé le cabinet FSL : « . Hors Paris, l’augmentation est ramenée à +1,7 % ». Selon l’Union nationale des propriétaires immobiliers (Unpi), la taxe foncière dans son ensemble (base et taux) a augmenté en moyenne de 4,7 % entre 2021 et 2022 dans les 200 plus grandes villes du pays.