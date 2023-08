Une rentrée plus sécurisée pour la RATP ? Dans une interview donnée à nos confrères du Parisien ce lundi, Valérie Pécresse, présidente d’Île-de-France Mobilités (IDFM) fait un état des lieux du transport dans la région. Outre le nouveau matériel, les recrutements et les difficultés de trésorerie dont souffre IDFM, la présidente a annoncé une mesure importante pour la sécurité des passagers et notamment celle des femmes.

« À partir du 1er septembre, les bus opérés par la RATP vont progressivement pratiquer la descente à la demande après 22 heures dans tout Paris. » Ce dispositif qui permet aux passagers de demander à descendre entre deux arrêts de bus vise à renforcer la sécurité des usagers en les rapprochant de leur destination, par exemple leur domicile, et ainsi en évitant les trop longs trajets à pied.

Déjà disponible en grande couronne

Expérimenté depuis 2018, d’abord sur onze lignes Seine-Saint-Denis et de Seine-et-Marne, le dispositif avait été élargi et pérennisé sur 70 lignes de la grande couronne avant de faire son apparition sur cinq lignes régulières de Paris et sa petite couronne et quatre lignes de Noctilien en avril 2022.

S’il suffit de signaler une descente anticipée au chauffeur, par l’avant uniquement, il faut toutefois faire sa demande au moins un arrêt à l’avance. Pour des raisons de sécurité, c’est le chauffeur, lui-même, qui décidera du point précis de la descente, pour la sécurité de l’usager : « Au plus près de votre destination, mais aussi bien éclairé, avec une bonne visibilité et un cheminement piéton à proximité. »

Mais aussi pour la sécurité routière puisque « certaines zones, identifiées, ne permettent pas la descente entre deux arrêts comme la proximité d’une zone de stationnement, une piste cyclable ou encore un carrefour. De fait, sur certains tronçons de ligne et par mesure de sécurité, la descente ne sera pas possible », indique la RATP sur son site.