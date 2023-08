La brigade de sapeurs-pompiers de Paris à officiellement lancé une grande campagne de recrutement ce lundi, en vue des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Une fois formés, ces jeunes seront pleinement opérationnels pour rejoindre les rangs de la BSPP (Brigade sapeurs-pompiers de Paris).

L’idée de cette campagne est d’aller démarcher des jeunes ne connaissant pas forcément la BSPP, et de leur montrer les valeurs et les missions qu’ils effectueront au sein de la brigade.

La BSPP est une grande unité militaire fondée en 1811 par décret impérial de l’empereur Napoléon 1er. Sa mission est d’assurer la protection des personnes, des biens et de l’environnement sur un secteur de compétence particulièrement exigent : Paris et les trois départements de la petite couronne. Pour répondre aux près de 500.000 interventions par an, la Brigade se compose de 8.600 hommes et femmes. Pour plus d’informations sur les conditions de recrutement, voici le site de la BSPP.