« Chat en balade, RALENTIR » : ce panneau de signalisation a l’air d’une bonne blague, mais il est bien réel, homologué et conforme. L’initiative vient de la mairie de Mennecy, une petite bourgade de l’Essonne, comme l’a repéré Le Parisien. Jointe par 20 Minutes, la ville confirme qu’une trentaine de panneaux de signalisations comportant trois visuels différents ont été installés, pour inciter les automobilistes à faire attention à nos chers animaux.

Un cheval, un hérisson et un chat sont donc mis en avant, dans la droite ligne des actions de la ville, qui a obtenu le label Ville Amie des Animaux avec trois Pattes et les Félicitations du Jury pour la deuxième année consécutive. « Cela s’inscrit dans une logique de soutien à l’animal domestique et non-domestique », explique le maire.

« Un moyen de sensibiliser »

Jean-Philippe Dugoin-Clément, par ailleurs vice-président chargé à la région Ile-de-France, reconnaît un « clin d’œil » mais aussi un vrai geste utile : « C’est un moyen de sensibiliser les gens qui vont réagir un peu différemment si on parle d’un animal ou de gens, si cela peut permettre de faire en sorte que les gens roulent moins vite, cela fera plus de sécurité et moins de nuisance sonore pour tout le monde. »

L’initiative vient au départ de l’association « Aux Mennechats », et de son président, Lionel Garnier, attristé de ramasser sans cesse des animaux morts sur les routes. Les panneaux de signalisation sont libres de droits, précise la ville. D’autres villes sont donc priées et incitées de s’en inspirer !