Pour qui a déjà essayé d’aller d’un bout à l’autre de la capitale avec une poussette, ou encore pour celles et ceux qui sont handicapés ou se déplacent en fauteuil roulant, un constat s’impose : le métro parisien n’est absolument pas adapté.

D’après les chiffres d’Ile-de-France mobilités (IDFM), qui organise les transports dans la région, 9 % du métro est actuellement accessible. Il s’agit en fait seulement de la ligne 14, comme le précise le site de la RATP (et encore, ça ne reste pas facile, comme le montre la vidéo de notre partenaire Brut ci-dessous).

La liste des stations de métro accessibles sur ratp.fr/accessibilite - A.L.

Il y a quatre ans, seulement 3 % des stations étaient accessibles aux fauteuils roulants….

Risques d’effondrements

Mais pourquoi est-il si difficile de rendre le métro accessible ? Les études « démontrent » que sur les anciennes lignes de métro -certaines ont plus de 100 ans - « si on essayait d’élargir des couloirs ou de mettre des ascenseurs, il y a des risques d’effondrements, des impossibilités techniques qui sont fortes », a expliqué le vice-président d’IDFM, Grégoire de Lasteyrie, lors d’un point presse organisé par le comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques. Certaines stations sont aussi classées Monuments Historiques.

Il y a aussi la question du coût. « Ce sont des travaux qui prendraient de 7 à 10 ans par ligne », avec « un coût extrêmement élevé », a ajouté cet élu régional, pour expliquer la très faible accessibilité du métro parisien.

Une amélioration pour les JO

Mais la situation devrait un peu s’améliorer à l’approche des Jeux olympiques. Le prolongement des lignes 4, 11 et 14 et donc les nouvelles stations accessibles feront passer le taux d’accessibilité du métro à 14 %. 32 stations de métro « seront accessibles en 2024 », ainsi que « 28 gares de RER », a précisé le vice-président d’IDFM. 268 gares SNCF et métro devraient l’être finalement en Ile-de-France en 2024.

Selon APF France Handicap, 350.000 personnes handicapées devraient assister aux Jeux d’été 2024.