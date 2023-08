D’ici deux semaines, près de 200 enfants de La Verrière (Yvelines) feront leur rentrée dans des conditions particulières. Incendiée au cours des émeutes qui ont secoué le pays en juin dernier, leur école élémentaire du bois de l’étang n’ouvrira pas ses portes cette année. Remettre l’école en état avant la rentrée n’était pas envisageable. « Cette école et la maternelle des Noës, qui a aussi été incendiée, sont sous scellés judiciaires parce que des enquêtes sont en cours, explique le maire de La Verrière, Nicolas Dainville. Il y a aussi potentiellement un risque de contaminations à l’amiante. » Sans compter le temps de travaux, estimé à trois ans.

Les 180 élèves concernés ne restent pas sans solution. Ils seront accueillis dans l’école régionale de premier degré, à trente minutes de leur quartier. « C’est une très belle école, dans laquelle on a pu installer neuf salles de classe, rassure le maire. Elle était un peu sous-utilisée par la région donc cela va profiter à tout le monde. »

Traumatisme et effroi

Dans le quartier du bois de l’étang, « le traumatisme et l’effroi ont rapidement succédé à la violence [des émeutes] » selon Nicolas Dainville. Pas de doute, les jeunes élèves de l’école incendiée ont été perturbés. « Des enfants venaient me demander si leur maîtresse avait brûlé avec l’école, d’autres étaient obsédés à l’idée d’avoir perdu leurs trousses et autres affaires dans l’incendie », raconte-t-il. Pour rassurer des enfants déjà déboussolés, l’équipe pédagogique restera dans la nouvelle école.

« On transporte l’école, en gardant exactement la même directrice et la même équipe pédagogique », assure Nicolas Dainville. Comédienne et professeure de théâtre, Emma s’apprête à donner des cours dans l’une des écoles qui accueille les enfants du quartier du bois de l’étang à la rentrée. Absolument pas angoissée, elle affirme que « l’organisation n’est pas un problème. Le plus stressant pour le personnel d’établissement a été de préparer l’accueil en si peu de temps. »

Risque de déperdition scolaire

« C’est sûr que ce ne sera plus l’école de quartier », regrette le maire de La Verrière. Ceux qui n’avaient qu’à traverser la route pour se rendre à l’école devront désormais emprunter un bus, pour un trajet d’une demi-heure. Dès la rentrée, ils feront leur entrée dans une nouvelle école, l’école régionale de premier degré. Pour faciliter les trajets, des navettes dédiées à ces 180 élèves effectueront, matin, midi et soir, les trajets entre leur ancienne école et la nouvelle.

Inquiet que la distance ne crée de la déperdition scolaire, le maire « s’est beaucoup battu pour avoir ces navettes ». Une tâche pas évidente pour cette petite ville de 6.000 habitants, puisque la mise en place de ces bus coûte 300.000 euros par an. Finalement, le maire a obtenu de la Région Île-de-France qu’elle prenne en charge l’intégralité de la somme.

A ce budget s’ajoutent les coûts de la reconstruction de l’école, estimés entre 15 et 17 millions d’euros. L’école ne sera pas reconstruite à l’identique mais remplacée par un groupe scolaire nouveau, adapté aux normes d’écologie et de pédagogie récentes. Heureusement, « on bénéficie du soutien précieux du département des Yvelines, déclare le maire, reconnaissant. Sans nos partenaires, une petite ville comme la nôtre ne s’en sortirait pas. »