« Attention ! Ne mets pas tes mains sur la porte : tu risques de te faire pincer très fort ! » Si Serge le Lapin prend soin de prévenir les enfants (et les grands) depuis des décennies, il ne peut malheureusement empêcher les nombreux accidents qui continuent de se produire sur les quais du métro ou du RER.

[Service] Dès la rentrée 2023, la #RATP lance le premier permis transports en commun, à destination des jeunes voyageurs, du CM2 à 5ème, pour leur apprendre à bien voyager. Gratuites et sur inscription, les premières sessions auront lieu le 26 août 2023 dans 4 gares et stations. pic.twitter.com/ZYNosRryX2 — RATP Group (@RATPgroup) August 23, 2023



Aussi, pour prévenir ces accidents, la RATP choisit de s’adresser aux plus jeunes en lançant le premier « permis transports en commun ». Destiné aux jeunes voyageurs, du CM2 à la classe de 5e, il doit leur apprendre les bonnes pratiques à suivre via une session de sensibilisation, dans une station de métro, une gare RER ou une gare routière, comme La Défense (RER A), Saint-Lazare (Ligne 14), Bobigny - Pablo Picasso (Bus), Porte de Vincennes (Tramway T3b).

Un parcours sécurité et un questionnaire en guise d’examen

Gratuite, cette session se veut un mode d’emploi des transports en commun, « délivré de manière pédagogique, concrète et ludique » sur les conseils d’usages, les règles de sécurité, les conseils pour bien voyager. Après un « parcours sécurité », ponctué de jeux, proposé en compagnie des parents et d’un agent, et un questionnaire à choix multiple (QCM) les enfants pourront obtenir leur permis transports en commun.

En bonus, ils repartiront avec un jeu « On se déplace en famille » afin de « continuer à jouer à la maison et de sensibiliser leur entourage ».

D’une durée de 30 minutes, les premières sessions ont lieu ce samedi 26 août. Pour s’inscrire, il suffit de se rendre sur le site de la RATP.