Une date symbolique. Alors que l’Ukraine continue de se battre contre l’invasion de son territoire par la Russie depuis le 24 février 2022, Anne Hidalgo, maire de Paris, a choisi de montrer le soutien de la capitale aux Ukrainiens en rebaptisant un jardin en leur honneur.

Le 24 août 1991, l’indépendance de l’Ukraine était proclamée. C’est pourquoi la Mairie de Paris a retenu cette même date, ce jeudi, pour renommer le jardin des abords du Petit-Palais (8e arrondissement), « Jardin de Kyiv – au Peuple ukrainien ».

Avec le maire de Kyiv, @Vitaliy_Klychko, pour lui annoncer que le jardin longeant le petit Palais, à deux pas des Champs-Élysées, portera bientôt le nom de sa ville. Il symbolisera l'amitié indéfectible entre nos deux capitales et rendra hommage aux héros ukrainiens. 🇺🇦 https://t.co/IOf0XdvoKT pic.twitter.com/R6ktEc6PJV — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) April 21, 2023



La tour Eiffel en jaune et bleu

Dans un communiqué de presse, la ville inscrit cette démarche dans une longue liste d’acte de soutiens aux Ukrainiens : « Après avoir débloqué une aide d’urgence exceptionnelle d’un million d’euros pour les Ukrainiens dès le début de la guerre, la Ville a également signé un pacte d’amitié et de coopération avec Kyiv, la capitale ukrainienne, où la maire de Paris s’est rendue début avril 2022. »

Une visite qu’elle renouvellera par deux fois dont la dernière en avril dernier. Invitée par la présidence ukrainienne, l’édile avait reçu des mains du Président Volodymyr Zelensky le titre de « ville sauveur » pour le compte de la Ville de Paris avant de s’entretenir avec le maire de Kyiv, Vitali Klitschko.

Pour célébrer cette nouvelle preuve de l’amitié entre les deux villes, la tour Eiffel sera également mise à contribution et illuminée aux couleurs de l’Ukraine dans la soirée, en présence d’Anne Hidalgo et de Vadym Omelchenko, ambassadeur d’Ukraine en France. Ces célébrations ont lieu la veille d’une autre date importante et symbolique, celle de la Libération de Paris.