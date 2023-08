L’allaitement a beau être autorisé en public, il n’est pas toujours facile dans les faits pour les femmes de le réaliser sans être l’objet de critiques, moqueries voire carrément de se voir demander de quitter les lieux. C’est ce qu’a connu une cliente d’un magasin Uniqlo du Chesnay-Rocquencourt, dans les Yvelines.

« Aujourd’hui, comme à notre habitude, nous allons en famille dans notre magasin@uniqlofr acheter des chemises pour mon mari. Ma fille a faim, et autre habitude depuis maintenant un an et demi, je la nourris quand un vendeur m’interpelle : ''IL EST INTERDIT DE MANGER DANS LE MAGASIN'' », a raconté Rebecca dans un post Instagram, repéré par le journal Le Parisien. « Il m’a demandé si je pouvais sortir du magasin », a expliqué la maman au Parisien.

Pourtant, Rebecca a parfaitement le droit d’allaiter en public. L’incident est d’autant plus difficile à digérer pour cette mère que le vendeur lui aurait lancé ensuite : « J’en ai marre de ces bourgeoises qui se croient tout permis. » Contactée par Le Parisien, la marque Uniqlo France a présenté ses excuses et a rappelé qu’elle n’interdisait en aucun cas l’allaitement dans ses points de vente.

Ce genre d’affaires n’est pas rare. En juin dernier, une femme s’est plainte d’avoir été empêchée d’allaiter dans un zoo à Lille. L’an dernier, une mère a dû partir d’une bibliothèque, et une femme qui allaitait son bébé pendant une visite au musée du Louvre s’est vue intimer l’ordre de se rendre aux toilettes pour poursuivre par un agent du musée. Ce dernier lui aurait expliqué que l’allaitement dans le musée n’était pas « permis » et que « cela pouvait déranger les autres visiteurs ».