« Il est déjà arrivé plusieurs fois que le RER B soit fermé un week-end sans qu’il y ait de souci. Le vrai sujet ce sera lundi ». Chaque jour, des centaines de milliers d’usagers empruntent le tronçon nord du RER B, exploité par la SNCF. À l’occasion de travaux estivaux, le trafic sur cet axe est interrompu ce samedi et jusqu’à lundi inclus.

Samedi matin, les trajets étaient rallongés mais peu de perturbations. Le « vrai sujet » sera lundi quand, pour la première fois, ce tronçon très fréquenté sera fermé un jour ouvré, tandis que les Franciliens iront travailler. Le trafic est totalement interrompu à partir de Gare du Nord et jusqu’à Mitry et entre Gare du Nord et Aulnay-sous-Bois en direction de l’aéroport Roissy-Paris-Charles de Gaulle.

Attention aux vacanciers qui iraient à Roissy

Pour l’instant « ça se passe bien. Il n’y a pas eu de problème majeur ce matin », a indiqué à l’AFP un porte-parole de la SNCF. « On est un samedi d’un week-end précédant le 15 août, donc très peu de gens circulent, les gares et les stations sont quasiment vides », a ajouté cette source. « Il est déjà arrivé plusieurs fois que le RER B soit fermé un week-end sans qu’il y ait de souci. Le vrai sujet ce sera lundi » quand les gens devront aller travailler, a-t-il souligné.

Les voyageurs au départ ou à l’arrivée de Roissy-Paris-Charles de Gaulle, le deuxième aéroport plus fréquenté d’Europe avec près de 1,6 million de passagers quotidiens, sont invités à prendre des bus de remplacement jusqu’au stade de France, à Saint-Denis, où ils peuvent poursuivre leur voyage en direction de Paris.

L’un des seuls petits soucis en début de matinée semblait être le Roissybus, effectuant le trajet entre Opera, dans le centre de Paris, et l’aéroport Charles-de-Gaulle, « pris d’assaut » selon un tweet de@mrclemfly. « Plus de tickets à la machine ni en vente avec le chauffeur ce matin 7h, pauvres touristes désespérés… surtout qu’on ne leur parle qu’en français… ».

La ligne K du Transilien et le TER entre Paris et Laon sont également interrompus entre Paris et Mitry-Claye durant ces trois jours.

« Mdrrr 1h30 pour aller au taff parce que ya pas de rer B »

Malgré ces moyens de substitution, les temps de parcours sont grandement rallongés. Ainsi pour se rendre à l’aéroport de Roissy, il fallait compter environ 1h20 samedi matin, contre 31 minutes en temps normal, selon le site du Transilien. Sur les réseaux sociaux, peu de plaintes samedi matin : « Mdrrr 1h30 pour aller au taff parce que ya pas de rer B », tweetait en début de journée@nomesis_21_.

La SNCF, la préfecture de Paris et d’Ile-de-France et Ile-de-France Mobilités, l’autorité organisatrice des transports ont appelé depuis plusieurs jours les usagers à reporter leurs déplacements jusqu’à lundi en raison de la fermeture de la ligne pour des travaux de modernisation.

Pas assez de transports de remplacement

Plus de 600 bus et 1.000 conducteurs ont été mobilisés à cette occasion. Mais cela pourrait ne pas suffire, notamment pour la journée de lundi : les bus de substitution « ne pourront pas transporter la totalité des personnes qui auraient sinon pris le RER B », a déclaré samedi matin sur France Info le préfet de région Marc Guillaume. Selon lui, ces derniers sont en capacité « de (trans) porter à peu près 100.000 personnes » alors qu’un lundi comme le 14 août, ce sont 200.000 qui sont susceptibles d’emprunter ce tronçon.

L’inquiétude se porte principalement pour les professions « de première ligne », qui ne peuvent pas poser un jour de RTT ou télétravailler, comme notamment les professionnels de santé.