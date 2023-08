Il va falloir prendre ses précautions. Les usagers du tronçon nord du RER B sont appelés à reporter leurs déplacements entre le samedi 12 et le lundi 14 août en raison de la fermeture de la ligne pour des travaux de modernisation.

Les 12, 13 et 14 août, « le trafic du RER B sera totalement interrompu sur l’axe nord de la ligne dans les deux sens de circulation à partir de Gare du Nord et jusqu’à Mitry et entre Paris-Gare du Nord et Aulnay-sous-Bois en direction de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle », rappellent, ce mercredi, dans un communiqué commun la SNCF, la préfecture de Paris et d’Ile-de-France et Ile-de-France Mobilités, l’autorité organisatrice des transports.

Une offre de bus renforcée pour compenser

« Cette interruption interviendra le 14, pour la première fois un jour ouvré, sur un segment marqué par une forte affluence, ce qui lui confère un caractère exceptionnel », insistent-elles.

Pour compenser l’absence de trains pendant trois jours, « l’offre existante de bus réguliers sera renforcée » et plus de 600 bus et 1.000 chauffeurs seront mobilisés pour desservir les gares du RER fermées. Le covoiturage sera aussi gratuit pour les Franciliens.

Jusqu’à 200.000 voyageurs sur la ligne

Mais cela ne suffira pas, d’où l’appel à reporter ses déplacements. « Nous pouvons avoir jusqu’à 200.000 voyageurs prenant cette ligne » un lundi de veille de 15 août, avait expliqué en mai le préfet de région Marc Guillaume. « Or, faire circuler 200.000 voyageurs par bus de substitution, ce n’est pas possible ».

Le ministre des Transports lui-même, Clément Beaune, avait pris la parole début août sur le réseau social X (ex-Twitter) pour demander à tous les usagers qui le peuvent de recourir au télétravail, au covoiturage ou de décaler leurs déplacements.

Les travaux consistent à installer des voies de retournement au nord de Paris, afin de maintenir la circulation en cas de coupure de trafic sur certains tronçons de la ligne.