Le couperet est tombé fin juin pour les salariés du magasin Carrefour d’Aulnay-sous-Bois. C’est leur établissement qui a finalement été retenu par le groupe dirigé par Alexandre Bompard, pour être transformé en Atacadao, cette enseigne de cash and carry, créée au Brésil et qui a essaimé ces dernières années hors des frontières d’Amérique latine. Mais le chemin a été long et semé d’embûches depuis l’annonce du PDG du groupe de grande distribution français fin 2022, de l’implantation de ce nouveau modèle de vente en gros en Île-de-France. Et il risque de l’être encore pour les employés du magasin d’Aulnay, déjà victimes l’an dernier d’une cession sous location-gérance au groupe marocain Label Vie.

« Pour les salariés, c’est la double peine, insiste Sylvain Macé, secrétaire national CFDT en charge du commerce alimentaire et de la grande distribution, et délégué syndical au sein du groupe Carrefour. Après une perte de rémunération et d’une partie de leurs avantages sociaux, les voilà confrontés à un plan de départ volontaire, moins d’un an après le passage sous pavillon Label Vie. » Dans l’entourage du maire d’Aulnay-sous-Bois, Bruno Beschizza (LR), le propos est bien plus modéré. « On a soutenu l’arrivée d’Atacadao sur notre territoire avec des conditions fermes : si les gens veulent partir avec un chèque, c’est leur choix mais il n’y aura aucun licenciement contraint », assure-t-on du côté de la mairie Les Républicains.

Le projet Sevran puis l’abandon

Le groupe Carrefour avait dans un premier temps envisagé de transformer son enseigne, au sein du centre commercial Beau Sevran, en Atacadao. Mais devant le refus sans équivoque des élus locaux, il a dû revoir sa copie. Ont alors circulé depuis janvier plusieurs noms de municipalités, parmi lesquelles Rosny-sous-Bois, Montreuil ou encore Aubervilliers, toutes situées en Seine-Saint-Denis. Et finalement fin juin, c’est le magasin d’Aulnay-sous-Bois, situé dans le centre commercial O’Parinor, 250 boutiques sur 97.000 m2 de surface commerciale, qui a été retenu. « On a immédiatement saisi l’opportunité de changer le modèle des hypermarchés, qui perd chaque année 3 % de chiffre d’affaires au niveau national, et qui est grosso modo en train de se casser la figure », rapporte l’entourage du maire d’Aulnay.

Une décision qui inquiète chez les salariés du groupe Carrefour, qui craignent une véritable casse sociale et un risque épidémique d’extension du modèle Atacadao aux autres magasins en location-gérance. « Notre seule marche de manœuvre désormais, c’est la négociation du plan de départs volontaires, admet Sylvain Macé. Il doit être à la hauteur d’un plan de restructuration au sein du groupe Carrefour et pas moins-disant parce que mis en place chez un franchisé. On a plusieurs exemples sur lesquels s’appuyer puisque depuis 2018, Carrefour a mis en place cinq plans de départs volontaires ou plans de sauvegarde de l’emploi. »

Ils craignent aussi une concurrence accrue avec le modèle des hypers et des supermarchés, contre laquelle il sera difficile de lutter au vu des prix annoncés, de l’ordre de 30 % en moins. « Atacadao peut être comparé à Costco, Metro ou PromoCash, mais c’est une enseigne qui aura une bien plus grande surface de vente et par conséquent un très gros volume, et qui surtout s’ouvre aux particuliers, et plus seulement aux professionnels. » A la mairie d’Aulnay, on assure que le modèle de l’enseigne brésilienne est complémentaire des moyennes surfaces et des commerces de proximité. « C’est une chance pour nos 8.000 commerçants. Ça correspond à ce qu’on veut mettre en place pour notre tissu économique local, qui est, il faut le souligner, bien différent de celui de Sevran. »

Aulnay, l’endroit parfait pour accueillir ce premier Atacadao français début 2024 ? La mairie a également obtenu que pendant la durée des travaux, Carrefour maintienne 6.000 m2 de moyenne surface ouverte, sur les 14.000 d’origine. Une moyenne surface qui devrait subsister ensuite à côté de l’enseigne brésilienne, affirme-t-elle encore.

Pas de licenciement contraint

Et alors que les salariés du Carrefour d’Aulnay, déficitaire depuis plusieurs années - de l’ordre de -10 % de chiffre d’affaires en cinq ans selon la mairie –, espéraient un répit après une année 2022 mouvementée, ils vont désormais devoir s’adapter à ce nouveau modèle. Ou partir. « Mais, on a obtenu du groupe Carrefour que les Aulnaysiens qui le souhaitent soient reclassés et aient la priorité sur les emplois d’Atacadao », souffle l’entourage du maire. Elle laisse aussi entendre qu’Atacadao version française sera différente de l’originale brésilienne, et pourrait donc proposer des produits frais. Le groupe Carrefour n’a pour l’instant rien confirmé en ce sens. « Ils veulent mettre en place une enseigne avec de la vente au gros et au demi-gros, qui pourrait faire baisser la facture jusqu’à 30 %, sans oublier un rayon poissonnerie, boulangerie, etc. »

« Niveau adaptation, c’est quand même une sacrée transformation, rappelle Sylvain Macé. Atacadao est un concept radicalement différent de l’hypermarché. Et puis, on n’a même pas laissé un an à l’enseigne pour retrouver de la croissance. Les promesses faites lors du passage en location-gérance sont-elles déjà de l’histoire ancienne ? »

Dans l’entourage du maire, on regarde plutôt vers l’avenir, en citant l’arrivée de Primark à O’Parinor : « On a eu des critiques similaires à l’installation de cette enseigne low cost il y a presque dix ans. Mais aujourd’hui, les gens viennent pour Primark et les 250 enseignes de O’Parinor en bénéficient. » Atacadao sur les traces du géant irlandais de fast fashion en Île-de-France ?