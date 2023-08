Peu de primes malgré l’augmentation significative du nombre de voyageurs en septembre. C’est la raison avancée par le syndicat FO-RATP, qui réclame de meilleures primes pendant la Coupe du monde de rugby pour les agents de station, et qui a déposé un préavis de grève pour toute la durée de la compétition, du 8 septembre au 28 octobre.

La direction a prévu d’octroyer une prime « évènements exceptionnels » de 17,64 euros par jour pour ceux travaillant aux alentours de la fan zone place de la Concorde et de 22,05 euros pour ceux affectés au Stade de France. Une « gratification » de 200 euros est prévue pour les agents ayant travaillé sur toute la période avec « au moins cinq vacations sur les dispos du Stade de France et de la fan zone ». Mais FO-RATP déplore le refus de la direction d’élargir ces primes à l’ensemble des agents, contrairement aux conducteurs du métro et du RER.

FO-RATP deuxième syndicat derrière la CGT

Le département Services et espaces multimodaux (SEM), composé des salariés qui sont derrière les guichets dans les stations de métro ou de RER pour faire de la vente ou de l’information, estiment avoir été lésés dans les négociations avec la direction, selon un tract du syndicat FO-RATP, comme le rapporte Le Figaro vendredi. Alors que les conducteurs du métro et du RER bénéficieront d’une prime de 330 euros pour tous, ainsi que de plusieurs primes « à l’acte », neuf agents de station sur 10 ne toucheront rien selon le syndicat, le seul à avoir déposé un préavis.

FO-RATP (30,64 %) est le deuxième syndicat toutes catégories à la RATP derrière la CGT (35,28 %).

Près de deux millions de billets ont été vendus pour les 48 matchs de la compétition, dont 10 auront lieu au Stade de France à Saint-Denis. « Tous les agents des gares et stations de tout le réseau, ainsi que leurs managers, auront tous à supporter la charge de cette population qui circulera », écrit le syndicat dans un tract.

« Un galop d’essai » avant les JO

Jean-Christophe Delprat, secrétaire fédéral FO chargé de la RATP, se dit prêt à « engager un rapport de force ». « Ce sera un galop d’essai par rapport aux Jeux olympiques », a-t-il ajouté, alors que des négociations doivent se tenir à l’automne pour discuter des primes à accorder aux salariés pendant les JO pour qu’ils décalent leurs vacances. De son côté, la RATP ne se dit pas inquiète pour le bon déroulé de la compétition et assure qu’elle a l’habitude la gestion d’un tel évènement. « Les discussions se poursuivent », a-t-elle également indiqué.

Pendant les deux mois de la Coupe du monde, dix matchs doivent avoir lieu au Stade de France dont celui d’ouverture entre la France et la Nouvelle-Zélande et la finale. Les lignes 13 et 12 du métro desservent le stade côté RATP, les RER B et D, largement plus empruntés, étant exploités par la SNCF.