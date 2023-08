« Nos amis vont croire qu’on est venus en février ! » Si Mark et Denise, deux Américains en vacances à Paris avec leurs deux petites filles, arrivent encore à en rire, ils ne peuvent cacher une pointe de déception : « La ville est très belle, mais c’est difficile d’en profiter à fond avec ce temps. » Sous une légère frime, ils ne tiennent que quelques minutes devant la basilique du Sacré-Cœur avant de reprendre leur marche, direction l’Opéra Garnier.

Comme eux, ils sont nombreux à ne pas s’attarder dans le quartier, à cause des nuages noirs qui surplombent la capitale ce jeudi soir, comme souvent depuis un mois. Un passage obligé, mais furtif comme en témoignent les terrasses presque vides du quartier de Montmartre.

Les touristes visitent sans s’arrêter

« En temps normal, les touristes flânent ou s’arrêtent boire un verre, explique Brice Moyse, président de l’association des commerçants Lepic-Abbesses, mais avec la pluie, il y a un vrai changement, ils prennent un guide, visitent, mais repartent directement ensuite. »

Ce quartier, très dépendant du tourisme, souffre de la météo comme toute la partie nord de la France depuis le début mois de juillet. « Beaucoup de boutiques, qui sont dans les rues adjacentes vivent de ces balades hors des sentiers battus. Mais là… Même le stand de crêpes de la place des Abbesses m’a confié avoir rangé sa machine à glace », insiste Brice Moyse.

À l’image de Montmartre, ce sont tous les commerçants de la capitale qui pâtissent du ciel capricieux selon Franck Delvau, président de l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie de l’Île-de-France (Umih) : « Certains n’ont même pas monté leur terrasse estivale tant ils ne “bossent” pas. Avec une météo pareille, les gens n’ont pas envie de manger dehors. »

Une fréquentation pourtant au top

Une peine pour les professionnels de la restauration, d’autant que les chiffres de fréquentation dans la capitale sont bons, voire excellents. Selon l’office du tourisme-Paris Je t’aime, le nombre de touristes au mois de juillet a été 10,6 % supérieur à 2022. Une donnée confirmée par l’Umih : « Le taux d’occupation des hôtels est de 80 %, explique Franck Delvau, mais avec cette météo, les touristes ne consomment pas. »

Hugo, serveur dans le restaurant l’Abstinence, rue de la Motte-Piquet (15e arrondissement) à un jet de pierre du Champ-de-Mars, confirme : « En temps normal, les touristes représentent 40 % de notre clientèle. Au mois de juillet, c’était plutôt 15 à 20 %. » Plusieurs commerçants interrogés racontent une impression de « rues vides » face à l’absence de touristes conjuguée à celle des Parisiens en vacances.

Heureusement, Paris reste Paris et tout n’est pas aussi noir que le ciel des derniers jours. Sylvie, employée dans une entreprise de « tours » dans Paris confirme que les touristes sont bien présents : « On nous demande davantage des activités abritées qu’à l’habitude. Musées, bus couverts, parc d’attractions, etc.. Mais les touristes ont réservé leur séjour et ne vont pas l’annuler, donc ils se reportent, sur les musées par exemple. »

Des bases solides

Contactés par 20 Minutes, plusieurs musées de la ville confirment l’affluence de visiteurs. Le Louvre, par exemple, affiche complet jusqu’à la mi-août : « Les touristes sont nombreux depuis Pâques, et cet été, la fréquentation est excellente. » Même son de cloche du côté des monuments.

« Pluie ou ciel bleu, la Tour Eiffel reste incontournable, nous confie la responsable du restaurant Le Dôme, situé rue Saint-Dominique (7e arrondissement) à quelques dizaines de mètres du Champ de Mars. Une situation qui lui assure une certaine fréquentation. Elle assure même préférer cette situation à une canicule : « Quand il fait trop chaud, les gens vont dans les musées, les grands magasins climatisés ou restent à l’ombre dans les parcs. À 40 degrés, ils désertent encore plus les terrasses. »

Soleil, rentrée et Coupe du monde : Des motifs d’espoir

Émilien, serveur dans un café du quartier Saint-Michel, reste aussi positif : « La terrasse n’est pas complète en permanence comme cela devrait être. Mais les gens ont envie, ça se voit. Dès qu’un rayon de soleil perce, en quelques minutes l’affluence revient. C’est seulement qu’ils ne restent pas longtemps. » Un motif d’espoir, d’autant que la météo devrait s’améliorer dès le milieu de la semaine prochaine.

Tous les commerçants scrutent le ciel avec attention pour « se refaire ». « Comme avec le Covid-19, on ne rattrape jamais ce qui est perdu. Mais on compte sur le manque pour voir les clients revenir », explique Brice Moyse qui espère sur deux ou trois belles semaines à la fin du mois d’août et au début du mois de septembre.





Mieux, les commerçants attendent la Coupe du Monde de Rugby avec impatience. Émilien, toujours à Saint-Michel : « Les supporters consomment beaucoup traditionnellement. Avec un peu de chance, on pourrait combler une bonne partie du trou qu’on connaît depuis un mois. Et puis les Parisiens vont revenir de congés, c’est toujours une période où ils retrouvent les collègues, les amis. Le moment d’aller au restaurant ou boire un verre pour se raconter les vacances. »