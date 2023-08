« Oh un paquet de chips, un morceau de pastèque, c’est pas possible, un bateau vient de jeter ses déchets ? s’exclame Josué, l’un des nageurs du groupe des Ourcq polaires au moment de plonger dans un bras de la Seine sur l’Île Saint-Denis. Mais s’il y en a qu’un, ce n’est rien. Je n’ai pas peur de ce genre de saletés, ce n’est rien. C’est plus difficile quand on plonge et qu’on touche des algues sans savoir vraiment ce que c’est », avoue-t-il dans un frisson.

En ce début du mois d’août, ils sont cinq nageurs des Ourcq polaires à enfiler maillot, bonnet et lunettes de bain sur la péniche d’un particulier où ils ont leurs habitudes. Sans oublier leur bouée orange, « indispensable pour bien être vu », et parfois pour faire une pause ! Conscients que la pratique est illégale, ils savent aussi que la pratique se démocratise et qu’elle bénéficie d’une certaine souplesse quand l’argumentaire tient la route et que la sécurité est au centre. 20 Minutes en a profité pour leur poser quelques questions sur cette pratique qui se développe, notamment grâce aux Jeux de Paris 2024 dont plusieurs épreuves se dérouleront dans la Seine.

« Deux kilomètres pour profiter de la liberté de nager dans cet élément naturel »

Créé en 2016, ce groupe éclectique accueille régulièrement de nouveaux membres et leur fait découvrir la nage en eau libre dans la Seine et dans les canaux à Paris. Gildas est l’un d’eux. « Je fais partie d’un club de natation, qui a une section eau libre. Mais ici, c’est plus nager pour le plaisir, pour la détente », glisse-t-il à l’issue de cette session du soir, prévue idéalement pour apprécier la pleine lune. Mais le temps gris et couvert de ce début août parisien n’a pas permis d’en profiter. « On y est allés très tranquillement, c’était une balade, deux kilomètres pour profiter de la liberté de nager dans cet élément naturel », explique Josué.

Guillaume, adepte de la pratique depuis plusieurs années, est aussi un nageur en eau glacée. « Une combi ? Pas la peine. C’est bien plus agréable en maillot, c’est aussi ce qui fait le charme de l’eau libre, découvrir la ville d’une autre manière », confie-t-il avant de plonger. Au retour, l’enthousiasme est un petit peu retombé. « Vous voulez qu’on vous raconte tout ? Oui ? lâche-t-il alors qu’un préservatif flotte à proximité. Quand on a ça dans la bouche ou sur le front, on est un peu dégoûtés ! »