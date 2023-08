Début mai, la demande d’ordonnance de protection contre son mari d’Hadjira, tuée mi-juillet, a été rejetée par le tribunal de Pontoise. Tuée de plusieurs coups de couteau à son domicile de Franconville (Val-d’Oise), la femme de 45 ans a été retrouvée vendredi dernier.

« Sur l’existence d’un danger réel et actuel pour la victime et les enfants du couple, aucun élément ne vient l’étayer », avait estimé le juge des affaires familiales dans son ordonnance de rejet d’une mesure de protection, datée du 2 mai. Moins de trois mois plus tard, le 21 juillet, Hadjira a été trouvée morte, gisant dans une mare de sang en plein milieu du salon du domicile conjugal.

Le conjoint mis en examen pour « homicide »

C’est son frère, inquiet de voir ses appels rester sans réponse, qui avait alerté les services d’urgence. Dans l’appartement, les secours avaient alors pris en charge le mari d’Hadjira, inconscient dans la cuisine, après avoir absorbé des médicaments, avait relaté une source policière.

Ayant reçu « plusieurs coups de couteau au niveau du thorax », la victime avait succombé à ses blessures avant l’arrivée des secours. Le conjoint avait dû être hospitalisé. Agé de 51 ans, il avait été mis en examen pour « homicide par conjoint » et écroué le 27 juillet, selon le parquet de Pontoise.

Hadjira avait porté plainte contre son mari

Présents dans l’appartement aux moments des faits, les deux enfants du couple, âgés de deux et quatre ans, ont été pris en charge par des services spécialisés du « protocole féminicide », d’après la même source. L’avocate de la famille d’Hadjira dénonce l’injustice dont a été, selon elle, victime la quadragénaire car elle avait, le 10 janvier, porté plainte contre son mari et était alors partie s’installer chez son frère.

Le refus, en mai, de l’ordonnance de protection « a été un effondrement pour elle (Hadjira), de ne pas être crue par la justice », a assuré mercredi soir à l’AFP l’avocate Pauline Rongier. « Elle était menacée de ne plus voir ses enfants donc il [son mari] la tenait », explique l’avocate, interrogée sur la récente reprise de la vie commune du couple.

« Un mépris des témoignages des proches »

« C’est aussi un mépris des témoignages des proches, du travail des associations de terrain qui avaient fait des attestations pour signaler leurs inquiétudes au magistrat », a insisté Pauline Rongier, soulignant qu’Hadjira avait, à la suite de sa plainte en janvier, été soutenue par les associations « Du côté des femmes » et « Solidarités femmes ».

Le nombre de féminicides a augmenté de 20 % en France en 2021 par rapport à l’année précédente, avec 122 femmes tuées sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint, selon les derniers chiffres disponibles du ministère de l’Intérieur.