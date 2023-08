Elle avait été proposée début juillet par le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti à ce poste. La magistrate Marie-Suzanne Le Quéau, qui était à la tête du parquet général d’Aix-en-Provence, le deuxième de France, a été officiellement nommée au poste de procureure générale près la cour d’appel de Paris, selon un décret paru mercredi au Journal officiel.

Marie-Suzanne Le Quéau, 63 ans, succède à Rémy Heitz, nommé procureur général près la Cour de cassation en remplacement de François Molins, parti à la retraite fin juin après 46 ans de carrière.

Juge d’instruction à Limoges, en 1984

C’est l’un des plus hauts postes de la magistrature française et réputé parmi les plus sensibles du parquet. Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) avait rendu un avis favorable à sa nomination le 18 juillet, selon le décret paru au JO.

Marie-Suzanne a débuté en tant que juge d’instruction à Limoges, en 1984. Sa carrière l’a ensuite menée à Nantes, puis à l’administration centrale du ministère de la Justice, et à divers postes comme magistrate du parquet.

Procureure générale de Douai

Elle avait été nommée en 2012 directrice des affaires criminelles et des grâces (DACG), un poste stratégique à la Chancellerie, chargé de la mise en œuvre de la politique pénale du gouvernement.

La magistrate avait occupé près de six ans le poste de procureure générale de Douai. Elle dirigeait le parquet général de la cour d’appel d’Aix-en-Provence depuis janvier 2020.