« C’est un véritable désastre, un massacre… » Ses commentaires témoignent de l’émoi de cette membre du collectif « Préservation des berges de Seine » qui a assisté à la scène. Le lundi 24 juillet dernier, vers 10h30, alors qu’elle arrive à la pointe de L’Île-Saint-Denis (93), zone Natura 2000, pour documenter la faune locale, elle surprend un élagage radical dans cette zone normalement protégée.

« C’était une barge avec un grand bras articulé qui fauchait sans précaution la berge », raconte-t-elle. Problème, les lieux, une réserve ornithologique, sont occupés par plusieurs espèces d’oiseaux.

Les branches coupées, spots de pêche et de nourrissage pour les oiseaux

Affolée, elle accourt vers la barge pour demander à ses occupants de tout stopper avant de prévenir la mairie de L’Île-Saint-Denis. Mais le mal est fait. Plusieurs dizaines de mètres de la zone « l’Îlot », situé entre le parc et la pointe de l’île, ont été ratiboisés. « Ils m’ont dit qu’ils n’y étaient pour rien et qu’ils avaient des ordres. » Pire, ils ont continué sous le pont de RER vers le nord de l’île.

Après le passage du bateau d'élagage, le site de pêche des oiseaux a disparu - Collectif « Préservation des berges de Seine »

Vers midi, le bateau repart et ne repassera qu’un peu plus tard pour prendre des photos. « J’ai appris que le département avait prévenu la police pour tout faire arrêter », ajoute la membre du collectif. Elle ne peut alors que constater les dégâts : « Beaucoup de branches coupées servaient de spots pour la pêche des martins-pêcheurs. » Un désastre pour cette espèce d’autant que cela arrive en pleine période de nourrissage des juvéniles.

VNF confirme avoir demandé un élagage, mais pas sur cette zone

Le collectif « Préservation des berges de Seine » accuse l’établissement public Voies navigables de France (VNF) d’être à l’origine de cette opération. Une donnée confirmée à 20 Minutes par Mohamed Gnabaly, maire de L’Île-Saint-Denis : « VNF nous a confirmé avoir commandité le prestataire pour gérer les arbres qui sont tombés après les intempéries des jours précédents, et qui pourraient représenter un danger pour les péniches. Malheureusement, l’entreprise serait allée au-delà de la commande initiale. »

Selon l’édile, VNF est tout à fait informé de la zone protégée et de sa sensibilité. Sollicité par 20 Minutes, l’établissement public n’a pas donné de réponse pour le moment. Mais Mohamed Gnabaly nous confirme qu’un constat a été établi le vendredi 28 juillet par deux élus et un représentant de VNF : « Ce n’est pas évident de déterminer l’ampleur des dégâts car nous manquons de photographies de l’existant avant l’élagage. »

Des sanctions contre de l’entreprise et une étude pour éviter un nouveau désastre

Toutefois, un accord a été convenu entre la mairie et VNF pour recruter un écologue, expert des écosystèmes, afin d’affiner les conclusions et de trouver la meilleure solution entre la sécurité du trafic sur la Seine et la préservation de la nature sauvage qui l’entoure.

Par ailleurs, VNF a assuré à la mairie qu’une compensation, qui pourrait passer par la replantation, serait apportée à la zone, ainsi que des pénalités appliquées à l’entreprise fautive. « Nous devons utiliser ce triste cas pour aider VNF à revoir sa doctrine », assure Mohamed Gnabaly.

Pas de nouvelles des oiseaux depuis

« C’était une vraie erreur de s’attaquer à cette zone, se désole la membre du collectif, témoin des dégâts, toutes ces branches, mortes ou pas, sont précieuses pour la biodiversité et ne représente aucun danger pour les péniches, mais elles permettent aux martins-pêcheurs de chasser en surplombant l’eau, et de pouvoir piquer pour attraper le poisson. »

« J’en avais repéré une population sur cette zone quelques jours auparavant. J’étais venu prendre des photos et voir s’ils étaient toujours présents », précise-t-elle avant de citer les autres espèces recensées sur les lieux avant le désastre : Hérons, poules d’eau, et chevaliers guignettes. « Je ne les ai pas revus depuis et je ne sais pas s’ils vont revenir… »