Les abords de la Tour Eiffel, pourtant vitrine du pays pour les touristes, sont de moins en moins sûrs. Une jeune femme de 27 ans a été violée dans la nuit de mercredi à jeudi par cinq hommes sur le Champ-de-Mars, selon le parquet de Paris, confirmant une information du journal Le Parisien.

« Deux individus ont été interpellés dans le cadre d’une enquête de flagrance diligentée du chef de viol en réunion par le 3e DPJ [3e district de la police judiciaire]. Les deux mesures de garde à vue ont été prolongées. Les investigations se poursuivent », précise le parquet de Paris.

La jeune femme, une touriste née au Mexique, selon le parquet, a été agressée par cinq hommes vers une heure du matin. « Elle était alcoolisée. Ça fait d’ailleurs partie du mode opératoire de ces prédateurs. Ils repèrent des jeunes femmes vulnérables, des touristes en goguette qui ne parlent pas la langue, un peu perdues. Souvent, ils les font boire », affirme dans Le Parisien une source proche du dossier.

Plusieurs faits en quelques mois

En avril, une Allemande avait été victime d’une agression au pied de la Tour Eiffel. Elle avait été sauvée in extremis par un camelot pakistanais. En février, une touriste brésilienne avait été violée, selon Le Parisien, sur ces mêmes lieux.

En 2022, la leadeuse de la droite parisienne Rachida Dati avait demandé à faire installer une clôture autour du Champ-de-Mars « afin de lutter contre les trafics, protéger ce jardin et la tranquillité des riverains, et éviter la surexploitation commerciale ». « C’est un coupe-gorge, soit on surveille correctement, soit on ferme » indique aujourd’hui à 20 Minutes Aurélien Véron, le porte-parole du groupe Changer Paris.

Aurélien Véron précise au sujet d'un grillage: « C’est une proposition qui peut être mise en place immédiatement, au moins à titre provisoire, pour enrayer cette série de violences dont les femmes sont les premières victimes. La vraie réponse a moyen terme, comme le demande Rachida Dati, c’est une vidéo protection du Champ de Mars avec un centre de supervision unique dédié et le recours lorsque c’est nécessaire, à la sécurité privée pour appuyer les polices nationale et municipale. »