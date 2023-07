Un grave accident entre un bus et une voiture est survenu ce matin, près Mantes-la-Ville, dans les Yvelines et a fait deux morts et plusieurs blessés parmi les 40 passagers du bus. Quatre sont en urgence absolues,ajoute une source policière.

[#ACCIDENT] 8h53 Accident en cours sur D113 entre Mantes-la-Ville et Mezieres-sur-Seine. Route fermée jusqu'à nouvel avis. Évitez le secteur. pic.twitter.com/dlj2Rzwhwu — pompiers78 (@pompiers78) July 28, 2023



L’accident est survenu ce matin à 7h, sur la D113, sur la commune de Mezieres-sur-Seine, quand un chauffeur d’un bus de substitution SNCF de la ligne J, en voulant éviter une voiture roulant à contresens, est tombé dans le fossé. « Le conducteur de la voiture a été interpellé et placé en garde à vue », précise cette même source.

A 8h53, les sapeurs-pompiers des Yvelines indiquaient, sur Twitter, que cette route D113, entre Mantes-la-Ville et Mezières-sur-Seine, était fermée jusqu’à nouvel avis.

Contacté par l’AFP, le groupe SNCF a confirmé avoir « appris avec beaucoup d’émotion » l’existence d’un accident routier impliquant « un bus […] de substitution ferroviaire entre Epône et Mantes-la-Jolie ». « Nos équipes se mobilisent sur place pour assurer la prise en charge des voyageurs aux côtés des services de secours », a ajouté le groupe.