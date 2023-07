« Un bilan positif mais pas suffisant. » Lors d’un point presse ce jeudi, Laurent Nuñez, préfet de police de Paris, a dressé un état des lieux du plan de lutte contre le crack lancé dans la capitale à sa nomination en juillet 2022. Le premier objectif qui lui avait été fixé par le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, de « mettre un terme aux lieux de consommation à ciel ouvert », a été atteint selon lui dès octobre 2022 avec le démantèlement du camp de consommateurs du square Forceval, dans le 19e arrondissement.

« Depuis cette date, nous menons une action résolue de sécurisation de l’espace public », a insisté Laurent Nuñez. Une action policière « qui produit des résultats extrêmement positifs », a-t-il ajouté sous l’approbation de la procureure la République de Paris Laure Beccuau, très impliquée dans la lutte contre le crack à Paris.

Entre 600 et 700 policiers dans le Nord-Est parisien

Et depuis que le camp du square Forceval a été démantelé, entre « 600 et 700 agents de police sont déployés tous les jours », notamment dans les arrondissements du nord-est parisien (10e, 18e, 19e et 20e arrondissements) afin de « disperser les consommateurs et interpeller les vendeurs de crack ». Autre objectif : empêcher l’établissement d’un nouveau lieu sauvage de consommation. Une force de frappe qui se traduit dans les chiffres, selon la procureure de la République, puisque les 255 interpellations pour « vente et consommation de crack » au premier semestre de cette année flirtent avec le nombre total de 2023, soit 285. Des interpellations qui ont d’ailleurs mené à 21 expulsions de ressortissants étrangers. « Cela déstabilise le marché, c’est une bonne chose », a expliqué Laure Beccuau.

Toutefois la procureure, comme le préfet de police, ont toutefois convenu que la solution durable, « c’est d’être en capacité de prendre en charge les personnes d’un point de vue sanitaire et social » : « Nous n’opposons pas la répression et le soin. » D’où l’implication de l’Agence régionale de Santé (ARS) et de la Mairie de Paris dans le dispositif de ce groupe local de traitement de la délinquance des bandes (GLTD) « Crack ».

Cinquante lits d’hôpital dédiés

La municipalité a ainsi rappelé ce jeudi avoir soutenu l’ouverture en juin d’un espace d’accueil pour les « crackeurs » sur le boulevard Ney (18e arrondissement), géré par des associations, comme « premier point de passage » vers des soins avec plus de 2.500 entrées en un mois. La directrice générale de l’ARS Ile-de-France, Amélie Verdier, a, elle, souligné la « montée en puissance » des dispositifs médico-sociaux.

L’ARS Île-de-France, qui coordonne un large dispositif de professionnels et associations, a notamment lancé en juin dernier, à titre expérimental, un dispositif de « SAS » pour « mieux caractériser les personnes » consommatrices, alors qu’il n’existe pas de « parcours type » pour leur accompagnement.

A la rentrée de septembre, 50 lits d’hôpital devraient également être dédiés aux soins des « crackeux », contre 39 actuellement ouverts. Enfin, sous l’autorité de l'actuel ministre de la Santé, des dispositifs de sevrage en province ont été mis en place. Cinquante-deux consommateurs ont été admis en six mois.