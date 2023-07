La métropole suit le mouvement… Déjà reportée de juillet 2022 à juillet 2023, l’interdiction à la circulation de 380.000 véhicules polluants dans la Métropole du Grand Paris (MGP), la plus grande zone à faibles émissions (ZFE) de France, a été reportée ce jeudi au 1er janvier 2025 à la suite d’un vote du conseil de la MGP.

Cette troisième phase, qui vise à interdire les véhicules classés Crit’Air 3 est « matériellement impossible » selon Patrick Ollier, le président de la MGP, en « l’absence de réponses tangibles de l’Etat » sur la garantie du prêt à taux zéro et le contrôle sanction automatisé.

Les élus accusent le gouvernement de vouloir se débarrasser de la mesure

Malgré l’opposition des élus écologistes de la collectivité et des élus de la Ville de Paris, dont Emmanuel Grégoire, premier adjoint d’Anne Hidalgo, le Conseil a retenu de repousser l’interdiction en raison de son application rendue impossible par le manque de moyens de contrôle et de verbalisation, mais aussi en raison de la crainte des mouvements sociaux qui pourraient en découler, notamment à un an des Jeux olympiques de Paris 2024.

Tout le Conseil, membres de droite comme de gauche, s’est néanmoins accordé pour maintenir la pression sur le gouvernement, accusé de « procrastination » et de vouloir faire peser la responsabilité de cette mesure sur les épaules des élus locaux.

Toutefois, Patrick Ollier s’est engagé devant l’assemblée des élus à maintenir le dialogue avec Élisabeth Borne et les ministres concernés, dont François Braun, ministre des Solidarités et de la Santé, afin d’obtenir la garantie du prêt à taux zéro. Et, dans le cas de son obtention, à anticiper un nouveau vote sur l’application de la troisième phase du ZFE.