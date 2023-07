Il fait chaud en ce mois juillet à Paris. Le jardin du Luxembourg est un havre de fraîcheur et alors que les bancs et fauteuils sont pris d’assaut, les terrains de tennis restent, eux, désespérément fermés. Et pour cause, les six courts, installés à deux pas du Sénat dans le 6e arrondissement de la capitale, sont au cœur d’un imbroglio juridique depuis 2016, qui a mené à leur fermeture le 28 février.

« Je suis né en 1958, j’ai grandi et toujours vécu dans ce quartier, et c’est la première fois que je les vois fermés depuis leur passage en dur, s’exclame un habitant, ancien habitué de ces terrains. C’est une catastrophe pour les gamins du quartier. Vraiment, ces courts sont un joyau et on ne sait pas quand, ni s'ils rouvriront un jour ». Et le Sénat, qui en est propriétaire, n’a pas répondu à nos nombreuses sollicitations. Une source confie toutefois à 20 Minutes que ce dossier brûlant ne sera pas tranché « avant au moins les sénatoriales qui auront lieu en septembre ». Comment en est-on arrivé à cette extrémité ?

De la mairie de Paris au Comité de tennis de Paris

Il faut, dans un premier temps, remonter avant 2016. La mairie de Paris gérait, comme le reste des courts de la capitale, ceux installés grâce à Jean Borotra, dans le jardin du Luxembourg. « Il y avait un réel manque de transparence dans la gestion de ces terrains, assure-t-on. Tout le monde avait intégré l’idée que les créneaux étaient inaccessibles pour le commun des mortels. » Une légende urbaine qui a la peau dure puisque à la rédaction de 20 Minutes, les échos sont les mêmes. « Jouer sur un terrain du jardin du Luxembourg, ça a toujours été impossible », confie un collègue, amateur de la petite balle jaune. Véritable opacité ou rumeur sans fondement, le Sénat n’a jamais tranché mais a décidé en 2016 de changer de gestionnaire pour ces infrastructures.

Il décide alors d’en confier la gestion au Comité de Paris, émanation de la Fédération française de tennis (FFT), mais sans passer par un quelconque appel d’offres. Or, à ce moment, entre en scène un personnage important : Hervé Picard. Professeur de tennis parisien, très actif dans le monde sportif de la capitale, l’homme est connu pour avoir notamment attaqué la mairie de Paris, quand elle était gérée par Bertrand Delanoë, sur la concession du stade Jean-Bouin. Gérant de la société Paris Tennis, il est à l’origine d’un premier recours, estimant que le Sénat aurait dû lancer un appel d’offres. « Le cahier des charges était précis : tarification pertinente, pas trop chère, volonté d’accueillir des scolaires, d’avoir une bonne amplitude horaire et de faire quelques investissements. Bref, une commande publique sans délégation de service public », se remémore son conseil de l’époque, Me Guillaume Hannotin.

Un long match de six ans

Or Hervé Picard y voit bien une opportunité de se porter candidat pour la gestion de ces courts. Il se lance alors dans un match judiciaire au long cours, qui s’est terminé seulement en décembre. Hervé Picard perd les premiers sets devant le tribunal administratif, puis la cour d’appel de Paris, avant de porter l’affaire devant le Conseil d’Etat. Ce dernier, sans revenir sur la non-qualification de délégation de service public, relève en revanche une faille sur le plan du droit européen.

En effet, une jurisprudence issue du droit italien considère désormais qu’un contrat d’occupation du domaine public doit mener à un appel d’offres. « Sur le modèle des paillotes sur les plages, la justice européenne demande une transparence poussée pour ce genre de contrat », expose Me Hannotin. Dans son arrêt du 2 décembre, la plus haute juridiction administrative a donc ordonné au Sénat de mettre fin au contrat passé avec la ligue de tennis de Paris en janvier 2016, d’ici au 1er mars, le temps qu’il organise une nouvelle procédure d’attribution. « L’idée n’était pas du tout de fermer les terrains, mais bien de leur trouver un nouveau gestionnaire, affirme Me Hannotin. Or, l’avocat du Sénat avait à l’époque déclaré que le délai était bien trop court. » Le comité de tennis de Paris s’est donc retiré le 28 février et depuis les amateurs trouvent porte close. « C’est une situation vraiment grotesque », s’agace Christophe Kourdouly, administrateur de Vaziva, la société qui a, elle, remporté le dernier appel d’offres… avant son annulation !

Une nouvelle procédure, soldée par une annulation

En effet, le Sénat, un peu échaudé, a pris son temps pour lancer une nouvelle procédure, dont l’issue a été rendue officielle le 13 avril. S’étaient notamment portés candidats : la Fédération française de tennis (FFT) via le comité de Paris, la société Paris Tennis d’Hervé Picard et l’entreprise Vaziva, qui propose principalement une solution de dématérialisation des dotations sociales et une simplification des avantages sociaux à l’adresse des DRH et des CSE. C’est cette dernière qui a emporté le marché, « alors qu’elle ne s’y attendait pas du tout », confie à 20 Minutes une source proche du dossier.

« Nous avons candidaté car nous faisons aussi du sponsoring sportif et nous organisons des événements sportifs, notamment du basket, confie Christophe Kourdouly, qui a monté la candidature, étant lui-même fan et joueur de tennis. On n’a jamais géré d’infrastructures mais s’occuper de la gestion de six courts de tennis est bien plus simple que celle de 200.000 cartes MasterCard tout de même. » Car la société, dont le dossier s’appuyait sur deux atouts principaux, nous y reviendrons, a à peine eu le temps de se réjouir avant de subir la décision du tribunal administratif : l’annulation en référé précontractuel de cette passation de gestion le 8 juin. Et ce référé a été déposé par… Hervé Picard.

« J’ai tenté de m’entendre avec lui mais plus personne ne veut travailler avec lui, au vu des problèmes qu’il pose à chaque fois. Le Sénat m’a clairement dit qu’on ne pouvait même pas lui laisser les quelques heures demandées pour donner des cours : "à partir du moment où on laisse entrer le loup dans la bergerie, c’est fini" », s’énerve Christophe Kourdouly. « Chat échaudé craint l’eau froide » pourrait également s’appliquer dans le cas du Sénat, pour qui la seule solution actuellement serait de gérer en régie temporaire ses propres courts de tennis. Mais ce parti pris n’est pas à l’ordre du jour, selon une source qui veut rester anonyme. L’institution n’a d’ailleurs pas déposé de pourvoi en cassation dans les quinze jours qui ont suivi cette dernière décision, motivée par des soucis de préparation et de rédaction de contrats sur la partie éducative et délégations de cours.

Le match toujours en cours

« L’impact est monstrueux, poursuit Christophe Kourdouly. Hervé Picard a obtenu 2.000 euros sur ce référé. En contrepartie, on laisse sur le carreau 750 enfants qui avaient payé leur cotisation, des profs de tennis qui vont être licenciés, des magasins de tennis alentour en grande difficulté, et des centaines de personnes qui utilisaient ces cours précédemment. Sans compter les personnes en situation de handicap. » Car c’était là l’un des piliers du dossier de Vaziva : la mise en place de créneaux réservés pour le tennis fauteuil, avec l’aval de Jean-Philippe Fleurian, salarié de la FFT, membre de la DTN, ex-joueur professionnel et responsable du pôle France tennis fauteuil. « C’est un copain, expose Christophe Kourdouly. Je me suis dit que si par le plus grand des miracles Vaziva gagnait, j’aimerais qu’une partie de son pôle s’entraîne au jardin du Luxembourg plutôt qu’à Roland-Garros. Le tennis fauteuil, c’est vraiment spectaculaire. »

Sauf que Paris Tennis, la société d’Hervé Picard en a profité pour dénoncer un conflit d’intérêts, appuyée au tribunal administratif par un courrier du président de la Fédération française de tennis démentant tout soutien de la candidature de la société finalement attributaire. Mais la juge n’en a pas tenu compte. « Avec notre solution de gestion à base d’intelligence artificielle et cette belle proposition sur le tennis fauteuil, notre dossier a plu au Sénat. Sauf que monsieur Picard ne supporte pas l’idée de perdre a priori. » De son côté, le dernier cité regrette « la fermeture de ces courts qui n’aurait jamais dû arriver ». Et souhaite seulement que les terrains de tennis du Luxembourg continuent d'être utilisés par le plus grand nombre et ce, à des tarifs attractifs, « pour permettre aux jeunes sans moyen de pratiquer tout de même ce sport ».

Aujourd’hui, Vaziva est prêt à se lancer dans un nouvel appel d’offres, même si Christophe Kourdouly est persuadé « qu’Hervé Picard va forcément réattaquer ». « En France, quand on attaque en justice sur la forme, il y a toujours moyen de trouver des failles. » Au point d’enquiquiner le Sénat à un point tel qu’il détruise les courts inaugurés en 1939 ? « Rien ne dit qu’il va les rouvrir », s’inquiète un habitant du quartier et habitué du lieu. « Il pourrait même les détruire et transformer l’espace en terrain de basket », souffle Christophe Kourdouly. Pire qu’un match qui dure dans le cinquième set. Sans (tie) break donc.