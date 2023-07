« L’incendie de l’immeuble du 277 rue Saint-Jacques dans le 5e arrondissement survenu le 21 juin 2023 a exposé les bâtiments environnants à des résidus de combustion et poussières. Des analyses ont montré la présence de plomb dans certaines zones. »

Selon ces analyses, réalisées par le Laboratoire central de la préfecture de police les 26 et 28 juin derniers, sites de prélèvement ont révélé une teneur en « plomb acido-soluble » supérieure à 1.000 µg/m², la limite fixée par le Haut conseil de la santé publique, dont deux dépassent les 5.000 µg/m².

« Privilégier l’emploi d’une serpillière humide, plutôt que d’un balai… »

Des résultats qui ont amené l’Agence régionale de santé à délivrer des recommandations destinées aux riverains en cours de réintégration de leurs logements, et qui consistent en quelques « mesures d’hygiènes simples à appliquer pour éviter une exposition à leur domicile ».

Ainsi, l’agence régionale recommande de « privilégier l’emploi d’une serpillière humide, plutôt que d’un balai ou d’un aspirateur » pour nettoyer son logement, de laisser sur le palier ou dans l’entrée chaussures, poussettes, trottinettes.

Les enfants particulièrement vulnérables

Elle rappelle également l’importance de « se laver régulièrement les mains/laver régulièrement les mains et le visage des enfants » ainsi que de laver fréquemment les jouets des enfants, et de nettoyer le balcon si le logement en dispose, et tous les objets qui pourraient s’y trouver.

Dans ses recommandations, l’ARS cible particulièrement les familles avec femmes enceintes et/ou enfants en raison d’un « métabolisme plus favorable à l’absorption du plomb que les adultes », les enfants sont particulièrement sensibles à l’exposition au plomb, qui peut provoquer chez les moins de sept ans et les enfants à naître, le saturnisme.