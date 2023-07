Surnommée « la plus belle avenue du monde », l’avenue des Champs-Elysées n’est pas pour autant la plus fréquentée. Ce mercredi, les entreprises Mytraffic et Cushman Wakefield dévoilent à 20 Minutes les résultats de leur étude sur l’attractivité des Champs-Élysées. Ces derniers ont mesuré une fréquentation de 15 % supérieure entre mai 2022 et juin 2023 que sur la période précédente (entre mai 2021 et juin 2022). Elle est même supérieure de 80 % à la moyenne de fréquentation précovid, déjà impactée par le mouvement des Gilets Jaunes.

Des résultats qui n’égalent néanmoins pas ceux de l’avenue de la Gran Via à Madrid, dont la fréquentation a augmenté de 26 %. Ni ceux de la Kalverstraat, à Amsterdam, dont l’augmentation est établie à 30 %.

Même dynamique qu’ailleurs en Europe

« La performance des Champs-Élysées suit la même dynamique que ses consœurs européennes, à l’exception d’Oxford Street, dont la fréquentation continue à diminuer », estiment les responsables de l’étude, dans un communiqué. En France, elle reste tout de même celle qui voit passer le plus de visiteurs, devant le boulevard Haussmann, la rue de Rivoli, la rue de la République à Lyon puis la rue Masséna à Nice.

Visualisation de la fréquentation des Champs-Elysées. - © Mytraffic et Cushman Wakefield

Ces résultats ont été obtenus en établissant « une moyenne, calculée à partir de 10 points de chaque rue répartis de manière homogène des deux côtés de la rue. […] Le nombre total de piétons passant sur l’ensemble de l’avenue est largement supérieur au nombre de piétons passant devant une seule boutique », détaillent Mytraffic et Cushman Wakefield.

Une attractivité boostée par les JO de Paris 2024

Chaque année, les touristes se rendent en masse à Paris pour arpenter l’avenue parisienne, qui abrite parmi les plus grandes marques de luxe. A un an des JO de Paris 2024, la popularité des Champs-Elysées s’accroît fortement. Et à raison. Selon l’étude, une boutique sur la rue verrait passer 1.009.000 personnes devant sa porte chaque mois. Un chiffre qui devrait augmenter au cours de l’été prochain, avec l’afflux conséquent de touristes.

Une aubaine pour les marques, qui se battent pour les emplacements disponibles. Habituellement, le principe du magasin temporaire est de signer un bail précaire, dont le loyer est moins élevé qu’un bail traditionnel. Les loyers des boutiques éphémères, qui sont par principe moins élevés qu’un bail traditionnel, dépassent désormais les montants des baux traditionnels pour l’année 2024. Avec l’arrivée de nombreuses marques de sport ces derniers mois, l’avenue affiche un taux de vacance inférieur à 7 % : à titre d’exemple, le local de 800m2 occupé depuis 1993 et abandonné début juin par Disney peut déjà compter sur deux offres de reprise.