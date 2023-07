Dans plusieurs villes, des marches citoyennes de « deuil et colère » contre les violences policières ont été annoncées. Parmi elles, une marche en commémoration de la mort d’Adama Traoré, décédé à la suite d’une interpellation. Mais problème pour le Comité Adama, les préfectures ne veulent pas de cette manifestation.

Après l’interdiction de la marche prévue à Persan et Beaumont-sur-Oise, validé vendredi par la justice, Assa Traoré, sœur d’Adama et figure du combat contre les violences policières, avait indiqué qu’elle serait présente « samedi à 15 heures place de la République » à Paris.

Or, la préfecture de police a indiqué qu’un arrêté serait pris samedi matin pour interdire ce rassemblement, « notamment pour des raisons réglementaires, car il n’est pas déclaré », a précisé une source policière. Elle suit donc la décision d’interdiction prise jeudi par le préfet du Val-d’Oise et confirmée vendredi soir par la justice administrative.

« Le gouvernement a décidé de mettre de l’huile sur le feu »

Les juges des référés avaient motivé leur décision par « le contexte des émeutes qui ont suivi le décès de Nahel », 17 ans, tué par un policier lors d’un contrôle routier le 27 juin à Nanterre, dans la banlieue ouest de Paris.

Ces derniers « ont estimé que, bien que les violences aient diminué ces derniers jours, leur caractère extrêmement récent ne permet de présumer que tout risque de trouble à l’ordre public ait disparu », a fait valoir le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. La préfecture a demandé « aux organisateurs de bien vouloir respecter cette décision de justice et d’appeler publiquement à ne pas se rendre sur les lieux ».

Dans un message vidéo diffusé sur Twitter, Assa Traoré a confirmé qu' « il n’y aura pas de marche (samedi) à Beaumont-sur-Oise ». « Le gouvernement a décidé de mettre de l’huile sur le feu » et « de ne pas respecter la mort de mon petit frère », a-t-elle accusé, évoquant « un manque de respect total » et qualifiant de « prétexte » l’argument brandi par le préfet d’une pénurie de forces de l’ordre pour sécuriser le cortège.









D’autres manifestations auront lieu

Une trentaine d’autres manifestations contre les violences policières ont été répertoriées en France sur une carte en ligne, de Lille à Marseille et de Nantes à Strasbourg.

Près d’une centaine d’associations, syndicats et partis politiques classés à gauche, parmi lesquels LFI, EELV, CGT et Solidaires, ont appelé à ces « marches citoyennes », pour exprimer « deuil et colère » et dénoncer des politiques jugées « discriminatoires » contre les quartiers populaires. Ces organisations, mobilisées « pour le maintien des libertés publiques et individuelles », demandent « une réforme en profondeur de la police, de ses techniques d’intervention et de son armement ».

Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a critiqué vendredi des organisations dont « la seule proposition », selon lui, est « d’appeler à manifester (…) samedi dans les grandes villes qui ne se sont pas encore remises des saccages ». Il a particulièrement pointé la responsabilité des élus, dont ceux de la France insoumise, qui avaient appelé à se joindre à la marche interdite de Beaumont, les accusant de sortir « de l’arc républicain ».