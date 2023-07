« Est-ce que selon vous il y a du racisme dans la police ? » « Non certainement pas », a répondu Laurent Nuñez, préfet de police de Paris, au micro de BFM TV, dimanche, ajoutant « Il y a pu avoir des cas qui ont été sanctionnés, ou quelques dérapages » et se disant « choqué par l’emploi de ce terme ». Une sortie qui a suscité l’incompréhension de nombreux commentateurs et commentatrices, dont l’élue écologiste Raphaëlle Rémy-Leleu, qui a profité des questions d’actualité au Conseil de Paris pour interpeller Laurent Nuñez ce mercredi 5 juillet.

« Nous avons besoin d’une police républicaine, et donc de combattre le racisme qui la gangrène », a avancé Raphaëlle Rémy-Leleu, s’estimant « sidérée » de la réponse sur BFM TV du préfet de police : « Le racisme dans la police est documenté depuis des années, par les scientifiques, les journalistes, les institutions de défense des droits humains, les organisations de terrain, et même des lanceurs d’alerte issus des forces de l’ordre. »





Alors que depuis des décennies le racisme dans la police et dans les politiques de sécurité est dénoncé par les victimes, les assos, les scientifiques, les organisations internationales…



Le préfet de police nie la réalité et ses responsabilités. https://t.co/FhgaiQ1Wcm — Raphaëlle Rémy-Leleu (@RaphaelleRL) July 2, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.







20 fois plus de chances d’être contrôlé

L’élue écologiste n’a pas tort, ce sont les institutions de l’Etat elles-mêmes qui l’affirment, comme les services du défenseur des droits. En 2017, dans une « Enquête sur les relations police-population », celui-ci démontrait, à partir d’un échantillon représentatif de plus de 5.000 personnes, que 80 % des personnes correspondant au profil de « jeune homme perçu comme noir ou arabe » déclaraient avoir été contrôlées dans les cinq dernières années, contre 16 % pour le reste des enquêtés. Soit 20 fois plus de chances d’être contrôlé.

Le Président de la République lui-même l’a rappelé au média Brut : « Aujourd’hui quand on a une couleur de peau qui n’est pas blanche, on est beaucoup plus contrôlé (…) On est identifié comme un facteur de problème et c’est insoutenable ». « Toutes les enquêtes quantitatives, même en population générale, montrent qu’il y a un problème, démontrent qu’il y a quelque chose à changer dans la police », expliquait récemment à Mediapart le chercheur Vincent Tiberj. Un rapport commandé par les ministres de l’Intérieur et de la justice notait aussi en 2021 une « sous-estimation des actes discriminatoires » dans la police. Et même les Nations-Unies ont estimé tout récemment que l’Hexagone devait « s’attaquer sérieusement aux profonds problèmes de racisme et de discrimination raciale parmi les forces de l’ordre ».

« Vos propos sont plutôt insultants »

Malgré ces faits, ces données, le préfet de police persiste et signe, moins de 24 heures après une première altercation à ce sujet en Conseil de Paris. Niant non pas, peut-être comme sa formulation peut le laisser penser, toute forme de racisme dans la police, puisqu’il reconnaît bien des dérapages, mais un racisme structurel, dit « systémique ». Un racisme qui s’expliquerait donc par la manière dont est structurée, formée, la police. « Oui il arrive qu’un certain nombre de policiers aient des propos racistes, mais vous, vous parlez de racisme systémique, a rétorqué le préfet de police ce mercredi 5 juillet en Conseil de Paris. Vous avez dit que le racisme gangrène la police : c’est complètement faux, je ne peux pas vous laisser dire ça. »

Le préfet de police s’est montré à nouveau choqué par l’accusation de racisme systémique. « Est-ce que votre question est une façon de contribuer à l’apaisement ? Est-ce que votre question est une façon de remercier les policiers qui luttent contre les violences ? Je n’ai pas l’impression, vos propos sont plutôt insultants que des remerciements » s’est exclamé Laurent Nuñez, affirmant à l’endroit de Raphaëlle Rémy-Leleu qu’il « continuerait à exercer ses responsabilités » « pour que des gens parfois peu reconnaissants comme vous puissent continuer à vivre en sécurité ». De grands bravos ont clos sa réponse.









De l’electricité dans l’air

La maire de Paris a semblé de son côté plutôt soutenir le préfet de police, estimant certes que la mort de Nahel méritait « que l’on se pose sereinement et que l’on pose à froid les éléments d’une équation qui interroge sur l’état de notre pays, de la promesse républicaine, sur le rapport de la police et de la population » mais affirmant aussi : « Les solutions nous ne les trouverons ni dans l’invective ni dans l’outrance des propos », semblant ainsi désavouer l’élue écologiste, qui fait pourtant partie de sa majorité.

Au total, ces questions d’actualité auront été plutôt houleuses, la maire de Paris devant s’interrompre devant une réflexion, inaudible, du maire du 17e arrondissement, Geoffroy Boulard, et plus tard face à une remarque de l’élue du groupe Changer Paris Emmanuelle Dauvergne, rétorquant un « On s’en fout » au beau milieu de l’intervention d’Anne-Claire Boux, adjointe en charge de la politique de la ville. Bref, il y avait de l’électricité dans l’air.