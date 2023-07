C’est une grosse prise pour les policiers. Un stock de 400 kg de mortiers d’artifice a été saisi mardi soir à Paris, selon une source policière citée par l’AFP, et ce, quelques jours après la mort de Nahel, qui a entraîné une révolte dans tout le pays.

Un tweet de la préfecture de police annonçait mardi soir la prise de « 300 kilogrammes de mortiers d’artifices découverts dans le coffre d’un véhicule », avant que le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, ne confirme ce mercredi matin les quelque 400 kg.





De très nombreux contrôles sont réalisés afin de faire respecter l’arrêté d’interdiction de transport de mortiers, conformément à mes instructions.



➡️ 408kg de mortiers saisis hier et 3 interpellations.

Bravo aux policiers pour cette très belle affaire. https://t.co/JctmMskkJd — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) July 5, 2023







Les cartons étaient chargés de « chandelles romaines » (tubes de carton ou métal chargés de projectiles lumineux) de la marque « Jorge », une entreprise polonaise qui domine le marché, selon les photos diffusées par la PP, précisant que « les contrôles continuent ».

Une augmentation des saisies

En 2022, les saisies douanières de mortiers d’artifices et autres matériels pyrotechniques ont atteint 1.578 kg de marchandises, pour 60 constatations. En 2021 et 2020, les saisies étaient respectivement de 345 kg et 146 kg.

Ces feux d’artifice, en vente libre, sont détournés de leur usage depuis plusieurs années et utilisés à des fins illégales notamment dans le cadre d’attaques dirigées contre les forces de l’ordre, les bâtiments, véhicules ou bien même contre d’autres groupes criminels, selon une note récente de la Direction générale des douanes.