Les autorités doivent « pourrir les vacances » des « voyous » impliqués dans les violences urbaines des derniers jours, affirme ce mercredi, Valérie Pécresse, la présidente de la région Ile-de-France, qui réclame un « choc d’autorité », via notamment l’abaissement à seize ans de la majorité pénale.

« La moyenne d’âge des centaines de personnes qui ont été arrêtées, c’est dix-sept ans. Le sujet aujourd’hui, c’est que nous avons une justice des mineurs qui n’est pas en capacité de juger en comparution immédiate », ni « de les mettre hors d’état de nuire », a déclaré l’ex-candidate Les Républicains à la présidentielle sur RTL.

Une peine d’un an de prison ferme obligatoire en cas d’attaques « sur des figures d’autorités »

Il faut « les sanctionner rapidement et les éloigner de leur quartier », a déclaré l’élue de droite, redemandant de « doubler » la cinquantaine de centres fermés pour mineurs existants en France et de « baisser la majorité pénale à 16 ans ».

La région Ile-de-France, la plus touchée par les émeutes avec 140 communes, « plus de cent bâtiments publics » et 400 commerces « brûlés ou saccagés », est « toujours prête à payer » pour ce doublement sur son territoire, a-t-elle souligné.

De la même manière, Valérie Pécresse réclame « une peine d’au moins un an de prison ferme obligatoire minimale » en cas d’attaque sur des « figures d’autorité ».

Levée de l’anonymat et plus grand contrôle des réseaux sociaux

La dirigeante de la première région de France veut également « responsabiliser » les familles de ceux qui « mettent le souk », « y compris sur les allocations familiales mais aussi sur le logement social ». « Je demande que les maires qui n’en peuvent plus puissent demander par arrêté l’expulsion d’une famille dont les enfants mettent le souk dans le quartier », a-t-elle déclaré.

Concernant le mode opératoire des auteurs de violences urbaines, Valérie Pécresse dit ne pas comprendre « pourquoi on ne lève pas l’anonymat sur les réseaux sociaux » ni « pourquoi on n’instaure pas une responsabilité pénale des plateformes ».

Entre la Chine où « ils contrôlent vraiment bien leurs réseaux sociaux » et la culture « totalement libertaire » des Etats-Unis, « on doit inventer un modèle européen de contrôle des réseaux sociaux qui respecte les libertés mais en même temps protège la société », a-t-elle ajouté.