Quand ce n’est pas le manque de conducteurs qui pénalise le fonctionnement du RER C, c’est la nature qui s’y met. En raison des importants orages qui ont touché Paris mardi soir, deux arbres sont tombés sur des installations électriques du RER C entre les stations Paris Austerlitz et Saint-Michel Notre Dame. Les images publiées par Transilien SNCF sur Twitter sont d’ailleurs impressionnantes.





📢 Les forts orages de cette nuit sur Paris ont provoqué la chute de deux arbres entre Paris Austerlitz et Saint-Michel Notre Dame. Ils ont particulièrement endommagé les installations électriques permettant de faire circuler les trains (1/2) pic.twitter.com/x4Y0fhcw5m — RER C (@RERC_SNCF) July 5, 2023







En conséquence, « le trafic est interrompu entre Paris Austerlitz et Invalides jusqu’à demain [jeudi] matin à l’heure du premier train et fortement ralenti sur le reste de la ligne », indique Transilien. Ce dernier précise que des équipes de SNCF Réseau se rendent sur les lieux de la chute des arbres pour « procéder au diagnostic et aux réparations des installations électriques ».