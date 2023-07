C’est une trottinette électrique qui a pris feu au moment où elle était rechargée qui aurait déclenché l’incendie. Deux mineurs isolés de 14 et 17 ans ont été grièvement blessés mardi dans un hôtel social réservé par le département des Yvelines, selon les pompiers interrogés par l’AFP.

L’adolescent de 14 ans a été transporté à l’hôpital Trousseau dans le 12e arrondissement de Paris, tandis que celui de 17 ans a été héliporté vers Bordeaux. Ce dernier est dans un état particulièrement critique, a précisé à l’AFP Cyrille Fonvielle, directeur de cabinet et de l’innovation territoriale de la ville de Saint-Cyr-l’Ecole.

Trois autres personnes en urgence relative

Une enquête pour « recherches des causes des blessures graves » a été ouverte et confiée au commissariat de Versailles, a indiqué le parquet de Versailles à l’AFP. Trois autres personnes ont été déclarées en urgence relative et évacuées vers le centre hospitalier André Mignot de Versailles.

Une vingtaine de personnes se trouvait dans l’immeuble dont la toiture a été en grande partie détruite. Près de soixante pompiers se sont rendus sur place, avec six engins et deux échelles.