Une amende de 1.000 euros pour la mort, voire « l’exécution » comme l’ont qualifié ses maîtres, du chat Neko. Ce mardi, la SNCF Voyageurs a été reconnue coupable par le tribunal de police de Paris de « négligence » dans l’affaire du chat écrasé par un TGV.

La scène s’était produite le 2 janvier à la gare Montparnasse, à Paris, où Georgina et sa fille Melaïna s’étaient rendues pour rentrer à Bordeaux, après avoir passé les fêtes dans la capitale. Dans une sacoche leur chat, Neko, s’était échappé et réfugié sous le train. Pendant vingt minutes, les deux femmes avaient tenté de retarder le train, et d’appeler le chat, qui ne paraît pas bouger. La mère avait aussi tenté de parler au conducteur et au personnel, qui n’a rien voulu savoir : le chat avait fini coupé en deux par le train.

« Acte inadmissible »

La société était poursuivie devant le tribunal de police pour « atteinte involontaire à la vie ou à l’intégrité d’un animal domestique ». Le président du tribunal de police a dénoncé « l’absence d’engagement de moyens humains nécessaires pour récupérer le chat ».

« C’est la moins pire des choses qui puisse arriver, au moins, les faits ont été reconnus et sanctionnés, ce qui est à mon sens une bonne chose. J’espère que cela va faire réfléchir la SNCF pour que de tels évènements ne se reproduisent plus » commente auprès de 20 Minutes Maître Xavier Bacquet, avocat de la Fondation 30 millions d’Amis, qui était partie civile à l’audience. Lors de celle-ci, la compagnie ferroviaire s’était défendue en disant que le chat n’était « pas visible » jusqu’au départ du convoi. L’avocat des deux plaignantes avait dénoncé un « acte inadmissible ». « On arrête un train pour un bagage abandonné mais pas pour un animal », avait-il déploré.









L’affaire avait ému l’opinion. « Vous n’avez pas honte ? », avait ainsi demandé à la SNCF la Fondation Brigitte Bardot. Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, questionné sur le sujet quelques jours après les faits, s’était dit « particulièrement choqué ». Au lendemain de la mort du chat, une pétition avait été lancée pour demander à la SNCF « l’instauration de procédures adaptées en vue de sauvegarder l’intégrité et la vie d’un animal se retrouvant dans la même posture que Neko ».