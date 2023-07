Un ouvrier du chantier du Grand Paris Express a « été percuté par un chariot télescopique qui lui a roulé dessus » lundi, selon plusieurs sources sollicitées par l’AFP (source policière et parquet). L’accident s’est produit à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) et l’homme est entre la vie et la mort.

L’ouvrier travaillait sur un chantier de la ligne 16 et l’accident s’est produit lundi matin. Souffrant d’une fracture du bassin, du fémur et d’un abdomen gonflé, il a été transporté par hélicoptère dans un hôpital parisien avec un pronostic vital engagé. D’après le parquet de Bobigny, l’état de l’ouvrier âgé de 46 ans était toujours critique mardi et son pronostic vital engagé. « Le commissariat est saisi et l’inspection du travail va également être saisie », a poursuivi le parquet.









Cinq accidents mortels

De nombreux accidents graves, dont cinq mortels, ont été recensés depuis le début des travaux en 2015. Le 6 avril, un apprenti malien de 21 ans, Seydou Fofana, est mort écrasé par un bloc de béton à Gonesse, dans le Val-d’Oise, sur le chantier de la future ligne 17.

C’est le cinquième ouvrier décédé sur un chantier du Grand Paris Express. Avant lui, début mars, un autre travailleur était mort sur le chantier de la gare du Blanc-Mesnil : la victime, employée par une société de transport, avait été heurtée par une charge lourde lors d’une opération de manutention.