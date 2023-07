Un comité de pilotage et des données en open data : c’est ce que promet la Mairie de Paris, deux semaines après la révélation au public d’une enquête du collectif Vert de rage sur la présence d’amiante, un matériau cancérigène, dans 70 % des écoles publiques parisiennes.

Selon nos informations, un vœu devrait être présenté par l’exécutif, et sous toute vraisemblance voté en Conseil de Paris les 4, 5 et 6 juillet prochain, qui promet de « poursuivre la communication publique du recensement de la présence d’amiante dans l’ensemble du bâti parisien » et « d’intensifier encore les efforts déjà réalisés pour lutter contre l’exposition à l’amiante », selon le texte transmis par Anne Souyris, adjointe à la Maire de Paris en charge de la santé publique, interviewée par 20 Minutes.

« Tous les dossiers [les ''dossiers techniques amiantes'' ou DTA, qui comprennent les évaluations de risque et doivent être effectués tous les trois ans en cas de risque] seront accessibles en open data sur paris.fr » explique Anne Souyris. « On va mettre en place un comité de pilotage sur le modèle de celui pour le plomb qui permettra d’intensifier les efforts déjà faits. On fera ça avec les fédérations de parents d’élèves, les professeurs, etc. Ce sera l’occasion de faire les choses mieux », indique l’adjointe, qui assure que les zones les plus à risque, dites de la « liste A », où l’amiante peut se libérer en cas de simple usure, ont déjà été traitées. « C’est complètement fini, il n’y en a plus du tout » assure-t-elle. La mairie analyse par ailleurs chaque année entre 200 et 250 écoles et entre 30 et 40 collèges, notamment à l’occasion de travaux, qui représentent un risque d’exposition pour les ouvriers et ouvrières.

L’amiante n’est pas assez surveillée

Si la présence d’amiante n’est pas en soit dangereuse, parce qu’il peut être encapsulé dans du béton ou un autre matériau qui empêche le contact avec les poumons, le problème est selon le collectif Vert de rage qu’il n’est pas assez surveillé. Un tiers des écoles en France construites avant le 1er juillet 1997 et qui ont pourtant l’obligation de réaliser un Diagnostic Technique Amiante (DTA), n’en a jamais réalisé. Et les personnels des écoles ignorent bien souvent où l’amiante est située, et peuvent prendre des risques sans le savoir.

« S’il y a une cloison amiantée derrière vous dans une classe et que vous punaisez quelque chose dessus, vous vous exposez à des fibres d’amiante », expliquait mi-juin, au moment de la révélation de l’enquête de l’émission d’investigation, Mathilde Cusin, journaliste chez Vert de Rage. L’amiante est cancérogène, et une seule fibre peut provoquer un cancer, rappelait le collectif de documentaristes.

« Cela n’avance pas assez vite »

« Il n’est pas rare de relever que certains établissements scolaires ou de la petite enfance n’ont toujours pas entrepris cette démarche [le DTA], tandis que les bâtiments contaminés déjà identifiés sont toujours en attente de moyens financiers afin de mener les travaux nécessaires », accuse aussi le groupe Changer Paris, qui a déposé un vœu sur le sujet.

« L’amiante pourrait être responsable de près d’une centaine de milliers de décès par cancer en France d’ici 2050. On souhaite éviter qu’on retrouve parmi les victimes des enfants scolarisés à Paris », s’inquiète David Alphand, conseiller de Paris et élu du groupe de droite (majoritairement LR), en citant des estimations du Haut conseil de la santé publique (HSCP). David Alphand avait demandé en 2009 la création d’un poste pour un « Monsieur Amiante », vœu rejeté par l’exécutif.

Le groupe Modem et le groupe Les Ecologistes ont aussi exprimé des inquiétudes en amont du prochain Conseil de Paris, ce dernier groupe insistant pour que soit communiqué « un recensement de la présence d’amiante dans l’ensemble du bâti parisien, en lien avec les services de l’Etat ». « Il faut vraiment que la ville se donne les moyens, il n’y a pas besoin que des travaux soient faits dans la semaine mais cela n’avance pas assez vite », déplorait jeudi Nour Durand-Rocher, du même groupe Les Ecologistes.









« On en a encore pour des années ou décennies »

« On a fait des dossiers amiante sur le bâti parisien, tous les bâtiments publics ont été faits », se défend Anne Souyris, également chez Les Ecologistes. Le problème est que la transformation du bâti coûte extrêmement cher. « Désamianter Paris c’est un chantier énorme, 4 à 5 milliards par an pendant dix ans sur la France », détaille Chloé Sagaspe, élue du groupe Les Ecologistes. Selon Anne Souyris, la mairie dépense chaque année entre 1,5 et plusieurs millions pour le désamiantage. « C’est un effort budgétaire colossal… On en a encore pour des années ou décennies », prévient Cyrielle Peyraube, directeur de cabinet de Patrick Bloche, l’adjoint à l’Education. Depuis 1997, environ 200 écoles ou collèges ont été totalement désamiantés, selon l’adjointe, sur environ 800 établissements.

De fait, selon Chloé Sagaspe, le « scandale sanitaire » est « loin d’être terminé ». Et ce n’est pas parce que cela coûte cher qu’il ne faut pas agir à la hauteur des enjeux : « Il faut assumer le fait que oui il va falloir désamianter, et que oui il va falloir de l’argent public ». Même si l’élue tient à remettre les responsabilités à leur place : « Ce n’est pas la Ville de Paris qui en est responsable, c’est un scandale d’Etat. Car ce n’est pas la Mairie de Paris qui a décidé de mettre de l’amiante dans les écoles. » Le vœu de l’exécutif interpelle d’ailleurs « le gouvernement et la représentation nationale » pour un meilleur financement à ce sujet des collectivités.