« Y a plus de saison ma bonne dame ! ». L’expression particulièrement utilisée, sans doute avec excès, n’est pourtant pas si éloignée de la situation météo en juin dans la capitale. Selon François Jobard, météorologue à Météo-France, il a fait en moyenne 22,4 degrés à Paris en juin, soit « la première fois que l’été démarre de façon aussi chaude, depuis le début des mesures, qui remonte à 1873 ».

En comparaison, au mois de juin 2003, année où la canicule avait sévi sur toute la France et provoqué des milliers de morts, il avait fait 21,8 degrés dans la capitale en moyenne.





🌡Chiffre définitif de la température moyenne de #juin2023 à Paris : 22.4 °C



Confirmation que ce mois de juin est le plus chaud jamais observé depuis le début des mesures en 1873, nettement devant 2003 (21.8 °C)



🌡Chiffre définitif de la température moyenne de #juin2023 à Paris : 22.4 °C

Confirmation que ce mois de juin est le plus chaud jamais observé depuis le début des mesures en 1873, nettement devant 2003 (21.8 °C)

L'été n'a jamais démarré de façon aussi chaude dans la capitale. https://t.co/PDecffhLaC — François Jobard (@Francois_Jobard) July 1, 2023



Alors qu’on pourrait y voir un paradoxe, Paris a également été le théâtre de beaucoup d’orages, comme le reste de la France hexagonale, et par conséquent de chutes de pluie abondantes et soudaines, qui ont provoqué épisodiquement des inondations.

Autre record

Un autre record météo a été enregistré en juin à Paris : 23 jours consécutifs de chaleur, avec plusieurs journées à plus de 30 degrés en région parisienne et dans Paris intra-muros.

Maud Lelièvre, élue du groupe Modem, Démocrates et Ecologistes et rapporteuse de la mission d’information et d’évaluation des élus de la Ville de Paris liée au changement climatique, qui a rendu un rapport en avril, confiait à 20 Minutes que « chaque euro investi doit être imaginé et pensé en fonction de ce Paris qui va être surchauffé ». Ce début d’été le confirme.